快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

星亞掛牌上櫃首日大漲逾27% 抽中一張現賺1.25萬元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
星亞戴呈易（左）與櫃買中心代表合影，慶祝公司成功上櫃掛牌。星亞提供。
星亞戴呈易（左）與櫃買中心代表合影，慶祝公司成功上櫃掛牌。星亞提供。

台亞旗下小金雞星亞視覺（7753）11日以每股45元正式掛牌上櫃，首日展開蜜月行情。星亞早盤以57.5元開出，大漲12.5元，漲幅逾27.7%，盤中雖有震盪，但股價仍維持在54元以上，漲幅超過20%。若以最高價57.5元計算，中籤一張的投資人帳面現賺1.25萬元。

星亞上櫃承銷案市場反應熱烈，公開申購中籤率僅0.3%，競價拍賣最高得標價60元，加權平均價格54.41元，顯示投資人相當看好。

星亞為數位顯示與視覺燈光軟硬體整合商，提供一站式解決方案，並受惠於日亞、台亞集團的光電產業鏈綜效，具備成本控制優勢。

星亞2024年營收7.97億元，每股稅後純益3.49元，今年上半年營收4.29億元，每股稅後純益1.98元。

展望未來，星亞表示，公司將持續擴大業務接單，布局新事業，並預計在新廠投入量產後，將使大型顯示屏月產能成長1.5倍，為營運增添新動能。

星亞董事長戴呈易（中），11日率領經營團隊於櫃買中心舉行上櫃掛牌敲響銅鑼儀式。星亞提供。
星亞董事長戴呈易（中），11日率領經營團隊於櫃買中心舉行上櫃掛牌敲響銅鑼儀式。星亞提供。

延伸閱讀

澳洲鋰礦業者暴漲約20% 寧德時代一座鋰礦停產至少三個月

距離不到300點！台股站上2萬4本周再戰新高 先看明台積電董事會

關稅利空中突圍 台股4個月大漲6743點漲幅38.7%

碩網上櫃 蜜月行情甜

相關新聞

星亞掛牌上櫃首日大漲逾27% 抽中一張現賺1.25萬元

台亞旗下小金雞星亞視覺（7753）11日以每股45元正式掛牌上櫃，首日展開蜜月行情。星亞早盤以57.5元開出，大漲12....

叡揚財報／上半年獲利大增、每股賺3.64元 繳亮麗成績

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於11日公布，今年上半年度合併營收為9.46億元，與去年度同期7.86億元相比，年增20...

這檔生技股7月營收創歷史新高 股價漲停來到歷史最高

聯合（4129）11日受7月營收創單月歷史新高激勵，開盤股價即跳空上漲，並迅速鎖上漲停價位，來到114元，委買300餘張...

光洋科7月業績勁揚33%

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七...

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

櫃買中心於8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。