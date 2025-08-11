快訊

叡揚財報／上半年獲利大增、每股賺3.64元 繳亮麗成績

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
叡揚資訊董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影
叡揚資訊董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於11日公布，今年上半年度合併營收為9.46億元，與去年度同期7.86億元相比，年增20.33%，稅後純益為1.28億元，年增至54.23%，季增63.84%，每股盈餘3.64元。而7月單月營收為1.66億元，月減1.64%、年增11.57%，累計前7月營收達11.12億元，年增18.93% 。

人工智慧(AI)正以驚人的速度重塑各行各業，而面對這波生成式AI浪潮，叡揚近期也在「AI WAVE SHOW展會」現場向市場展示出多項涵蓋AI技術的「智慧解決方案」，包含智慧對話、知識管理、影像文件辨識、公文管理與CRM應用。叡揚強調如何「從實際需求出發」，讓AI落地於流程，在工作流程中創造生產力。

對此，叡揚也因早在2013 就已提前開始著手投入AI 技術研發，並以機器學習技術處理自然語言，又有廣為企業使用的知識管理、公文管理等產品，所以能很快將AI 技術整合到產品，及時供客戶體驗對影像檔案的搜尋、智能對話與生成等 AI 技術應用。

近期，叡揚也應全球人壽在 DevSecOps 之需求，結合自家的多源智慧追蹤平台( Tracko)及應用系統弱點整合平台(AVC)，建立自動化弱點管理流程，提升資安韌性與治理效能。強化風險可視性，大幅提升弱點修補效率，幫助企業在迎接數位金融時代創新科技紅利的同時，也能有效面對日益嚴峻的資安風險與監理法規的要求。

