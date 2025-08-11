騰雲財報／2025年上半年營業利益年增逾53% 每股純益1.5元

騰雲（6870）董事會通過上半年財報，上半年營收3.18億元，年增17%；營業利益4,621.6萬元，年增53%；歸屬母公司淨利3,437萬元，年增9.2%；每股純益1.5元，優於去年1.37元。主要受惠公司自2024年以來積極進行組織優化，提升管理及產品研發效率及軟體規模經濟效果擴大。

推估騰雲第2季營收約1.63億元，上季1.55億元，季增約5%，去年同期1.44億元，年增13%；推估第2季營業利益約2,677.9萬元，上季1,943.7萬元，季增38%，較去年同期1,835.7萬元，年增46%；歸屬母公司淨利1,932.4萬元，上季1,504.6萬元，季增28%，較去年同期1,872.1萬元，年增約3%；每股純益0.84元，優於上季0.66元，去年同期為0.86元。

騰雲積極擴大海外營收業務，成長率提高，美元收入占營收比重達30%以上，第2季業外匯兌損益影響低於法人預期，營收來源除新增大型商場及大型連鎖客戶既有客流及金流解決方案，受惠於商品交易總額（GMV）手續費收入增加，2025上半年GMV收入逾1,800萬元，較去年同期約530萬元，增加近240%；第2季海外新客戶採用騰雲企業級AI Agent解決方案，已貢獻近千萬營收。

騰雲公告7月營收6,651萬元，月增12.8%，年增36%，累積營收3.85億元，年增20%，主要受益於國內大型百貨商場營收挹注、新增代理商貢獻海外營收，海外累積營收占比至39%，為下半年營收成長增添動能。

騰雲創辦人暨執行副總張婷婷展望後市，國內大型百貨商場近年接連展店及對騰雲解決方案新增需求挹注，帶來營收穩定成長，騰雲攜手代理商將新商模推進日本市場、積極拓展東南亞各國市場，帶動海外營收快速成長；同時，持續拓展國內大型連鎖品牌客戶，為國內營收動能增添柴火。整體來說，騰雲過去在國內大型百貨商場得營收成長曲線，將加速複製在海外市場及國內大型連鎖品牌，期望為騰雲集團的下一個十年開創新局。