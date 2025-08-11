快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

騰雲財報／2025年上半年營業利益年增逾53% 每股純益1.5元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

騰雲（6870）董事會通過上半年財報，上半年營收3.18億元，年增17%；營業利益4,621.6萬元，年增53%；歸屬母公司淨利3,437萬元，年增9.2%；每股純益1.5元，優於去年1.37元。主要受惠公司自2024年以來積極進行組織優化，提升管理及產品研發效率及軟體規模經濟效果擴大。

推估騰雲第2季營收約1.63億元，上季1.55億元，季增約5%，去年同期1.44億元，年增13%；推估第2季營業利益約2,677.9萬元，上季1,943.7萬元，季增38%，較去年同期1,835.7萬元，年增46%；歸屬母公司淨利1,932.4萬元，上季1,504.6萬元，季增28%，較去年同期1,872.1萬元，年增約3%；每股純益0.84元，優於上季0.66元，去年同期為0.86元。

騰雲積極擴大海外營收業務，成長率提高，美元收入占營收比重達30%以上，第2季業外匯兌損益影響低於法人預期，營收來源除新增大型商場及大型連鎖客戶既有客流及金流解決方案，受惠於商品交易總額（GMV）手續費收入增加，2025上半年GMV收入逾1,800萬元，較去年同期約530萬元，增加近240%；第2季海外新客戶採用騰雲企業級AI Agent解決方案，已貢獻近千萬營收。

騰雲公告7月營收6,651萬元，月增12.8%，年增36%，累積營收3.85億元，年增20%，主要受益於國內大型百貨商場營收挹注、新增代理商貢獻海外營收，海外累積營收占比至39%，為下半年營收成長增添動能。

騰雲創辦人暨執行副總張婷婷展望後市，國內大型百貨商場近年接連展店及對騰雲解決方案新增需求挹注，帶來營收穩定成長，騰雲攜手代理商將新商模推進日本市場、積極拓展東南亞各國市場，帶動海外營收快速成長；同時，持續拓展國內大型連鎖品牌客戶，為國內營收動能增添柴火。整體來說，騰雲過去在國內大型百貨商場得營收成長曲線，將加速複製在海外市場及國內大型連鎖品牌，期望為騰雲集團的下一個十年開創新局。

延伸閱讀

板橋麗寶百貨櫃位、餐廳全撤光 在地人吐槽：整棟只剩3用途

MUJI無印良品將進駐斗六 斗六就業中心媒合徵才送小禮

狂偷全台百貨商場背13條通緝 竊盜員工休息室上萬LV皮夾落網

黃仁勳北京行施展魅力攻勢 鞏固在中國市場明星地位

相關新聞

這檔生技股7月營收創歷史新高 股價漲停來到歷史最高

聯合（4129）11日受7月營收創單月歷史新高激勵，開盤股價即跳空上漲，並迅速鎖上漲停價位，來到114元，委買300餘張...

光洋科7月業績勁揚33%

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七...

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

櫃買中心於8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動...

櫃買攜富時羅素 衝ETF業務

櫃買中心積極推廣指數業務，已於6月與國際指數機構富時羅素指數公司（FTSE International Limited）...

散戶買海外債 門檻降低

主管機關為因應金融科技創新，協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地以及實踐普惠金融，開放證券商經營自行買賣特定外國債券業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。