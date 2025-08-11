這檔生技股7月營收創歷史新高 股價漲停來到歷史最高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
生技產業示意圖／AI生成
聯合（4129）11日受7月營收創單月歷史新高激勵，開盤股價即跳空上漲，並迅速鎖上漲停價位，來到114元，委買300餘張，股價來到歷史最高紀錄。市場看好，聯合今美國將推出數個新品，且醫院客戶持續增加，加上公司在歐、美、日市場已建置完整自營通路，市場進入成長階段，吸引買盤進駐。

聯合上周公告7月合併營收5.3億元，年增27.22%，創單月歷史新高。累計前七月營收 31.78億元，年增21.15%。

聯合與日本人工髖關節大廠京瓷的合作，推出貼牌骨股柄產品，已於第2季上市，法人表示，這對聯合在日本的品牌知名度及銷售渠道擴充帶來效益，加上日本基期低，成長幅度可觀。在歐洲與中東市場方面，除了法國市佔率穩定成長外，聯合也持續拓展其他市場，預期今年在英國與埃及等地將有不錯的表現。

至於美國市場，雖然產品面臨10%關稅的課徵，但法人表示，美國為全球骨科市場最大市場，且聯合在該市場的市佔率仍然較低，公司預計將繼續與骨科KOL醫生合作，並推出新創產品以提升營運量能。預計今年將上市的新產品包括髖關節骨股柄翻修模組化產品以及結合3D列印多孔背櫬與抗氧化高耐磨聚乙烯技術的髖骨元件，這些新植入物醫材預期將對營運成長帶來積極推動。

展望後市，聯合表示，公司新開發的高階產品系列，如瑞立復模組式股骨柄、肩關節系統、聯合優動髖臼系統、翻修膝關節填補植入物，這些前沿新創產品，目前研發皆已定案，陸續提出美國FDA的申請，預估可望第4季展開銷售，這些新產品的上市將有助於未來美國市場的營收成長。

