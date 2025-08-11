永立榮營收／7月達600萬元 年增69％ 小鹿羊水外泌體保養品出貨動能增

永立榮（6973）11日公告7月合併營收達600萬元，較去年同期營收成長69.20％，累計今年1至7月合併營收已達4,608萬元，較去年同期成長89.29％，創下同期歷史新高，展現公司旗下幹細胞外泌體核心原料自跨足高端美容保養市場以來，商轉動能穩步加溫。

永立榮表示，7月營收成長動能主要來自旗下獲INCI核准之「小鹿羊水外泌體」核心專利技術應用於保養品的市場反應熱絡，客戶的拉貨力道明顯提振，是今年以來出貨動能持續增溫的關鍵因素。

永立榮目前已完成數款含外泌體活性成分之精華液、面膜等保養品開發，並與通路商展開深度合作，首波已成功切入台灣、大陸高端保養品市場，不僅突破傳統幹細胞技術侷限，快速導入功能型保養品市場，形成差異化競爭優勢，亦隨著臨床驗證數據累積與品牌效益持續放大，相關產品將有助於朝醫美通路與海外ODM市場擴張，對營運長期成長添引擎動能。

根據國外研究機構Precedence Research最新報告，2025年全球外泌體分離市場規模已超過4.62億美元，預估至2033年將達12.45億美元，年複合成長率達11.64％，顯示出外泌體市場的高度成長潛力。外泌體因其在非侵入性診斷、生物標記與精準醫療應用的多重優勢，成為國際醫療、醫美等生技產業布局重點，特別是在癌症、神經退化與免疫調節等疾病的研究與臨床應用快速拓展。

永立榮以前瞻投入外泌體關鍵技術之開發，特別在羊水幹細胞的應用上，從原料來源、分離純化到製程規範，皆建立一套自主化、可產業化的技術平台。在全球外泌體市場尚未形成明確法規與技術標準的階段，永立榮藉由研發深度與製造實力，率先搶占技術主導權，展現高度商業化潛力與市場先行優勢。

展望2025年下半年，永立榮對整體營運維持審慎樂觀。永立榮將持續以「羊水幹細胞 × 外泌體 × 新藥開發」為發展主軸，拓展再生醫療與功能性保養應用雙軌動能。在美容品業務穩定發展之下，保養品營收將成為新藥研發資金來源的穩定後盾。

永立榮目前旗下針對勃起功能障礙、乾眼症等高潛力適應症的新藥專案正穩步推進，同時永立榮也積極拓展幹細胞外泌體原料於私密護理、牙科補骨、傷口修復等應用，推動多元場景落地與產業鏈整合，並擴大相關醫美、美容保養等產業客戶於不同國家市場等合作開發的可能性，目標打造兼顧即期營收與長期價值的永續營運模型，邁向亞洲羊水幹細胞與外泌體領域關鍵角色。