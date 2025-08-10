光洋科7月業績勁揚33%

快訊

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七月合併營收213.6億元，年增32.5%。光洋科表示，7月營收勁揚，主要受惠訂單量增加。

法人分析，光洋科搶攻AI商機之際，超稀有金屬釕價格過去一年狂漲近一倍，每英兩衝上800美元，漲幅遠超黃金與白銀，光洋科為國內少數掌握釕材料回收與製程技術的指標廠，同步搭上這波釕價狂潮商機。

業界指出，釕屬白金族群金屬，硬度極高，廣泛應用於電子、能源儲存及化工製造。此波釕價飆漲主因是AI革命對硬碟技術帶來龐大需求。隨著AI演進，數據儲存需求成長，市場急需成本效益高、能儲存巨量資料的技術。另一方面，釕應用正擴展至新一代節能晶片，法人預期未來釕在半導體產業用量將大幅增加。

光洋科是台灣進口釕數量最大的代理商，掌握釕材料回收精煉、合金開發與靶材製造等核心能力。市場分析，一旦節能晶片中的釕需求爆發，其將能迅速切入供應鏈並擴大營收版圖。

法人指出，光洋科目前穩居硬碟與面板靶材市場，並在台積電先進製程供應鏈中積累經驗。隨著MRAM商用化及更先進邏輯製程量產，光洋科的釕業務有望水漲船高，成為節能晶片時代的重要推手。

晶片 營收 光洋科

