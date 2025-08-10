順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務
電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。
順達累計前七月合併營收66.29億元，年減21.1%。
展望後市，順達總經理張崇興指出，在備援電池模組（BBU）業務帶頭成長之下，預估下半年整體的營收將會優於上半年。
順達原先預估，因IT業務價格競爭激烈，全年整體營收將年減10%，但受新台幣升值的不利因素影響，順達下修營收預估，預計今年營收將年減15%至20%。
儘管順達看淡營收表現，但法人主要聚焦順達今年獲利成長及BBU業務動能。
順達今年上半年非IT業務占整體營收比重達25%至30%，預計下半年相關占比達30%至40%，主要來自BBU產品成長挹注。
