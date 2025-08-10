順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

快訊

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。

順達累計前七月合併營收66.29億元，年減21.1%。

展望後市，順達總經理張崇興指出，在備援電池模組（BBU）業務帶頭成長之下，預估下半年整體的營收將會優於上半年。

順達原先預估，因IT業務價格競爭激烈，全年整體營收將年減10%，但受新台幣升值的不利因素影響，順達下修營收預估，預計今年營收將年減15%至20%。

儘管順達看淡營收表現，但法人主要聚焦順達今年獲利成長及BBU業務動能。

順達今年上半年非IT業務占整體營收比重達25%至30%，預計下半年相關占比達30%至40%，主要來自BBU產品成長挹注。

光洋科7月業績勁揚33%

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七...

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

櫃買中心於8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動...

櫃買攜富時羅素 衝ETF業務

櫃買中心積極推廣指數業務，已於6月與國際指數機構富時羅素指數公司（FTSE International Limited）...

散戶買海外債 門檻降低

主管機關為因應金融科技創新，協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地以及實踐普惠金融，開放證券商經營自行買賣特定外國債券業...

興櫃新星業績 三連發

櫃買中心表示，配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財務報告，為利持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，櫃買中心特...

