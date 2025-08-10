快訊

櫃買攜富時羅素 衝ETF業務

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心積極推廣指數業務，已於6月與國際指數機構富時羅素指數公司（FTSE International Limited）完成合作契約簽署，期待可以發揮雙方在指數編製方面的經驗及專業，合力打造櫃買市場的指數化商品生態系，滿足投資人對指數投資的多元化需求。

櫃買中心表示，富時羅素指數公司為臺灣證券市場第一檔ETF的指數編製先驅，本次與富時羅素指數公司建立合作關係，將再一次提升櫃買中心指數業務發展之競爭力。

富時羅素指數公司在指數編製方面，擁有超過40年的豐富經驗，在全球已有超過18兆美元的基金資產追蹤其指數。

櫃買中心將藉由其市場品牌、完整的資產覆蓋及跨資產指數研發量能，使櫃買市場ETF成功邁向世界盃舞台，實踐推動臺灣成為亞洲資產管理中心。

富時羅素指數公司全球固定收益、貨幣及大宗商品指數部門主管Scott Harman表示，非常高興能與櫃買中心合作，櫃買中心代表著亞洲最具規模的固定收益ETF市場之一，雙方的合作將不僅限於固定收益或股票領域，也將延伸至開發多資產指數產品。

雙方將攜手打造創新的指數化產品，以滿足臺灣投資人的需求，並進一步強化FTSE全球指數品牌的實力。

櫃買中心指出，富時羅素指數公司在臺灣有近百人的在地指數服務團隊，提供客戶全方位且即時的服務，本次雙方攜手合作，可望讓櫃買市場的指數化商品生態系豐「富」多元、與「時」俱進。

羅素 櫃買中心

