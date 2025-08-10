散戶買海外債 門檻降低

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

主管機關為因應金融科技創新，協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地以及實踐普惠金融，開放證券商經營自行買賣特定外國債券業務，證券商與投資人交易外國債券，可以不足債券發行辦法所載最小交易面額來辦理。

一般來說，債券交易金額較高，散戶投資人參與不易，但債券為固定收益商品，適合希望穩定收息的投資人，透過本項業務開放，投資人小金額也可參與債券投資，可望降低投資人投資海外債券門檻，有助於促進普惠金融。

櫃買中心為配合主管機關本項業務開放，已訂定相關業務管理辦法，於今年8月7日公告實施。櫃買中心表示，主管機關致力於打造臺灣成為亞洲資產管理中心，本項業務開放將為小額投資人提供投資外國債券新管道，使得投資人在國內就可以小金額投資外國債券，增加投資選擇。

證券商並可透過此服務接觸更多投資人，了解投資人需求，持續設計商品提供給合適的投資人，達到亞洲資產管理中心為台灣留財留才目標。

櫃買中心提醒，既有證券商申請本項業務，或僅經營本項業務證券自營商，應先向櫃買中心提出申請，經櫃買中心審查後，再轉陳主管機關核准後方可經營。

