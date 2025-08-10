櫃買中心健走家庭日 回響熱烈
櫃買中心於8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動，吸引近500名員工及親友熱情踴躍參與，一同創造永續生活。
本次活動以政治大學後山親山步道健行為主軸，由簡立忠董事長帶領員工及熱情參與的親友們，一同探索叢林奇航，享受大自然的洗禮，舒展身心。
活動當日於健行步道沿線設置集章任務及透過APP踩點打卡，增加健走樂趣外，另外也為小朋友們安排氣球小丑、森林泡泡雙人秀、趣味闖關遊戲及DIY手作等活動，內容豐富精彩、有趣，藉由親子間同樂，凝聚同仁及家庭成員的情感，現場氣氛熱鬧溫馨。
櫃買中心致力於營造健康、快樂、和諧的工作環境，視員工身心健康為財富，在辛勤工作之餘也使家庭獲得妥善照顧，展現社會責任之承諾，未來櫃買中心亦將持續舉辦各項活動，提供多元化的健康促進資源，強化員工的健康生活與福祉。
