經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財務報告，為利持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，櫃買中心特別規劃「興櫃公司業績說明會」，於8月19日下午2時，在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦。

透過說明會興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通的機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加。

近來投資人參與興櫃市場愈趨熱絡，興櫃市場已為優質企業上櫃、上市前重要的預備市場，且持續不斷吸引體質佳企業加入，截至2025年7月底興櫃市場已有356家公司。

本次說明會主題定為「興櫃新星」，特別邀請三家2025年度已登錄的興櫃公司與會，分別為微生物檢測商啟新生物科技（7837）、專案媒合平台達人網科技，以及再生能源服務商天能綠電，歡迎投資人踴躍報名參加。（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>關於櫃買>櫃買活動>報名活動」）

櫃買中心表示，與會公司皆由其高階主管親自說明最新的財務業務情形，以及對未來產業前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，直接與公司高階主管面對面提問。

投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播。

各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另本次發表會之影音檔亦將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>關於櫃買>櫃買影音>法人說明會/業績發表會」）供投資人點閱觀看。

興櫃 櫃買中心

相關新聞

光洋科7月業績勁揚33%

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七...

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

櫃買中心於8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動...

櫃買攜富時羅素 衝ETF業務

櫃買中心積極推廣指數業務，已於6月與國際指數機構富時羅素指數公司（FTSE International Limited）...

散戶買海外債 門檻降低

主管機關為因應金融科技創新，協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地以及實踐普惠金融，開放證券商經營自行買賣特定外國債券業...

興櫃新星業績 三連發

櫃買中心表示，配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財務報告，為利持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，櫃買中心特...

