快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

櫃買中心：證券商提供投資人買賣小額外國債券制度上路

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

主管機關為因應金融科技創新，協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地以及實踐普惠金融，開放證券商經營自行買賣特定外國債券業務，證券商與投資人交易外國債券，可以不足債券發行辦法所載最小交易面額來辦理。

一般來說債券交易金額較高，散戶投資人參與不易，但債券為固定收益商品，投資人可有穩定的債息收入，持有至到期並可收回投資本金，適合希望穩定收息的投資人，透過本項業務開放，投資人小金額也可參與債券投資，可望降低投資人投資海外債券門檻，有助於促進普惠金融。

櫃買中心為配合主管機關該項業務開放，已訂定相關業務管理辦法，今 (2025) 年8月7日公告實施。櫃買中心表示，主管機關致力於打造台灣成為亞洲資產管理中心，該項業務開放將為小額投資人提供投資外國債券新管道，使得投資人在國內就可以小金額投資外國債券，增加投資選擇，證券商並可透過此服務接觸更多投資人，了解投資人需求，持續設計商品提供給合適之投資人，以達到亞洲資產管理中心為臺灣留財留才的目標。

櫃買中心提醒，既有證券商申請本項業務，或僅經營本項業務之證券自營商，應先向櫃買中心提出申請，經櫃買中心審查後，再轉陳主管機關核准後方可經營。

債券 櫃買中心 散戶投資人

延伸閱讀

首檔非投等債主動ETF 26日起募集

中華電發行35億永續債券 電信業首檔包含生物多樣性

8月新基金募集 債券 ETF 夯

櫃買業績發表 六連發

相關新聞

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

威剛7月業績 連四月攀高

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布7月合併營收達42.61億元，月減9.3%、年增39.54%，連續四個月創同...

竑騰8月26日上櫃 承銷價360元

半導體先進封裝AOI設備廠竑騰（7751）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,685張，競拍底價288元，最高投標張數2...

聖暉 第2季EPS 6.95元

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（7）日公布上季財報，第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%，年增5.5%，改...

寬魚 7月營收暴增16倍

寬魚國際（6101）昨（7）日公告，7月營收1.32億元，年增1,663.93%；累計今年前七月營收6.27億元，年增3...

振大環球 7月營收年增6%

振大環球（4441）昨（7）日公告7月營收7.74億，年增6.8%，累計前七月營收41.99億元，年增40.1%；公司表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。