今網智慧財報／上半年EPS 1.59元 三率三升、淨利創高

興櫃業者今網智慧（7836）8日公布2025年上半年財報，營運績效繳出三率三升的優異表現，合併營收達新台幣4.36億元，年成長率16％以上，其中生活服務年增34.5%、AIoT業務更大幅成長118.53%。

公司統計全台智慧社區整體市場滲透率目前僅約22%，仍具高度成長空間，「智生活」平台為目前市占第一的產業領先者，累計導入近10,000個社區、用戶數突破280萬人次，隨著導入社區數擴增及住戶對平台黏著度增加，為公司帶來持續性營收增長動能。

在獲利方面，隨著平台建置完成及附加價值持續堆疊，公司營運效益又往上攀升，2025年上半年公告之營業利益為新台幣7,844.8萬元，較去年同期大幅成長46.93%，營業利益率同步由去年同期14.26%提升至17.98%，彰顯平台的規模經濟效益以及品牌的集客率。此外，稅後淨利達新台幣7,162.5萬元，也同步創下歷史同期新高紀錄。

展望2025第3季，AIoT及生活服務仍為成長最具潛力之服務，暑假為營運邁入季節性旺季，冷氣清洗需求快速上升，帶動整體服務量放大。隨著居家空氣品質與健康意識的提升，冷氣清洗已從選配性服務轉變為常態性需求，住戶接受度與回購率持續增長。

今網智慧透過平台化作業整合預約、派工與客戶關係管理系統，有效提升服務標準化程度與運營效率，推升單戶貢獻與用戶黏著；此外，在建設雲、物業雲SaaS平台服務，以及社區智慧櫃、充電樁等應用普及的驅動下，AIoT訂單大幅湧現。展望後續，公司將持續擴大服務滲透率、提升與用戶服務密度，並透過精準調度與數據營運，進一步優化營業毛利率、營業利益率與稅後淨利率。

因應企業發展定位與品牌策略升級，公司董事會已於8月5日通過決議，將公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科技股份有限公司」。新名稱將更貼近實際業務內容與品牌延伸方向，突顯智慧社區平台與居家服務為營運核心，標誌公司邁入品牌深化與服務進化的新篇章。此次品牌升級也將有助於提升公司在資本市場的辨識度，加深投資人對公司營運模式與成長潛力的理解與信心。