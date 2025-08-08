快訊

大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

全家7月營收年增5％ 創歷史新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

全家（5903）昨（8）日公布7月營收96.9億元，年增5.3％，創歷史新高，累計前七個月營收624.1億元，年增3.6%。

全家表示，綜觀7月整體營運表現穩健，主要受惠於展店動能持續、泛鮮食及一般商品銷售齊揚，並成功掌握高溫需求與暑期商機，推出多項話題新品與行銷活動，包含肖像IP獨家贈品吸客的冰飲聯促、跨界聯名主題鮮食、杯裝消暑特色新品，促動整體業績成長。

在泛鮮食方面，因應盛夏高溫，杯裝現做咖啡Let's Café陸續推出富口感的「咖啡凍拿鐵」、濃醇不膩口的「冰磚拿鐵」；茶飲品牌Let's Tea則攜手知名網紅千千個人品牌「水水灶咖」，推出酸甜咀嚼系的「百香QQ綠」，皆推升相關業績成長一成。

此外，鮮食差異化策略亦見成效，攜手金門酒廠推出一系列以金門高粱入料的主題鮮食，有效拉動主食便當銷售成長兩成、炸烤物商組成長一成，成長力道強勁。一般商品部份，瞄準夏季消暑需求，推出迪士尼IP冰品飲料聯促，並運用IP獨家商品加價購吸客，帶動冰品業績成長一成；啤酒則受惠於夏季行銷操作及世界啤酒節檔期多元商品助攻下，亦有成長兩成好表現。

延伸閱讀

迎戰酷暑就來高雄！「大港閱冰」8／16起連兩天哈瑪星清涼登場

陸客遊台暴吃1甜點讚「領先全世界」 老饕加碼點名這配料：完全震驚

新竹夏季冰飲稽查出爐 知名冰店曾不合格已改善

高市「大港閱冰」嘉年華 8月16日起哈瑪星登場

相關新聞

群聯7月營收月減8% 仍攀同期高點

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）昨（8）日公布7月營收56.88億元，月減8.2%、年增21%，為同期新高...

原相第3季美元營收估微增

IC設計業者原相（3227）昨（8）日召開法說會，公司預期，本季美元營收將與上季持平到微增，但新台幣營收將呈現季減。

興櫃一周回顧／聯純勁揚逾54% 稱冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.2%，表現最強興櫃股由綠能環...

倚強科上半年EPS 0.85元 第2季單季虧轉盈

倚強科（3219）昨（8）日公布最新財報，雖受業外匯損影響，但第2季毛利率仍維持逾六成，單季每股純益0.89元，較首季轉...

全家7月營收年增5％ 創歷史新高

全家（5903）昨（8）日公布7月營收96.9億元，年增5.3％，創歷史新高，累計前七個月營收624.1億元，年增3.6...

中菲行上半年EPS 4.26元

亞洲最有競爭力的航空貨運中菲行（5609）昨（8）日公布財報，不受匯率波動影響第2季稅後純益3.69億元，年增率24.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。