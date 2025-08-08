全家7月營收年增5％ 創歷史新高

全家（5903）昨（8）日公布7月營收96.9億元，年增5.3％，創歷史新高，累計前七個月營收624.1億元，年增3.6%。

全家表示，綜觀7月整體營運表現穩健，主要受惠於展店動能持續、泛鮮食及一般商品銷售齊揚，並成功掌握高溫需求與暑期商機，推出多項話題新品與行銷活動，包含肖像IP獨家贈品吸客的冰飲聯促、跨界聯名主題鮮食、杯裝消暑特色新品，促動整體業績成長。

在泛鮮食方面，因應盛夏高溫，杯裝現做咖啡Let's Café陸續推出富口感的「咖啡凍拿鐵」、濃醇不膩口的「冰磚拿鐵」；茶飲品牌Let's Tea則攜手知名網紅千千個人品牌「水水灶咖」，推出酸甜咀嚼系的「百香QQ綠」，皆推升相關業績成長一成。

此外，鮮食差異化策略亦見成效，攜手金門酒廠推出一系列以金門高粱入料的主題鮮食，有效拉動主食便當銷售成長兩成、炸烤物商組成長一成，成長力道強勁。一般商品部份，瞄準夏季消暑需求，推出迪士尼IP冰品飲料聯促，並運用IP獨家商品加價購吸客，帶動冰品業績成長一成；啤酒則受惠於夏季行銷操作及世界啤酒節檔期多元商品助攻下，亦有成長兩成好表現。