興櫃一周回顧／聯純勁揚逾54% 稱冠
觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.2%，表現最強興櫃股由綠能環保的聯純（6977）奪下，周漲幅超過五成。
本周有一檔新兵登錄興櫃，亞洲首家高齡寵物新藥公司寶泰生醫8月4日登錄興櫃，著眼全球年209億美元、年複合成長率9.7%的寵物藥市場，股價上演蜜月行情。
本周漲幅超過一成有35檔，其中前十強在23.2%至54.1%間，以產業分布觀察，生技醫療股共四檔，科技股三檔，其餘三檔分散在綠能環保、化工及其他產業。
