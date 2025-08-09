快訊

大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

原相第3季美元營收估微增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計業者原相（3227）昨（8）日召開法說會，公司預期，本季美元營收將與上季持平到微增，但新台幣營收將呈現季減。

原相先前已公布過第2季財報，受到新台幣升值影響，合併營收22.79億元，季減2.9％、年增11.5％，單季毛利率為62.4％，季增0.3個百分點，稅後淨利3.56億元，季減33.6％、年減26.7％，每股純益2.51元。

原相上半年合併營收46.28億元，年增22％，稅後淨利8.94億元，年增15％，每股純益6.25元。

原相指出，以美元業績來看，本季滑鼠產品線業績可能稍微季減，而遊戲機產品線需求還不錯，應有逾一成成長，整體美元業績與上季持平或微幅成長。若以新台幣營收來看，本季營收將較上季略為下滑。受到新台幣匯率、產品組合這兩大因素影響，估計本季毛利率可能比上季減少幾個百分點。

原相表示，訂單能見度已回到正常情況，大約兩、三個月，關稅帶來的不確定性確實讓短單有增加現象。

延伸閱讀

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

貨櫃三雄7月營收皆年減逾3成 業者估8月運價止跌

緯穎財報／上半年每股賺117.93元 營收、獲利、盈餘倍增 創新高

五福營收／7月7.5億元、創單月次高 訂單能見度延伸至明年第1季

相關新聞

群聯7月營收月減8% 仍攀同期高點

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）昨（8）日公布7月營收56.88億元，月減8.2%、年增21%，為同期新高...

原相第3季美元營收估微增

IC設計業者原相（3227）昨（8）日召開法說會，公司預期，本季美元營收將與上季持平到微增，但新台幣營收將呈現季減。

興櫃一周回顧／聯純勁揚逾54% 稱冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.2%，表現最強興櫃股由綠能環...

倚強科上半年EPS 0.85元 第2季單季虧轉盈

倚強科（3219）昨（8）日公布最新財報，雖受業外匯損影響，但第2季毛利率仍維持逾六成，單季每股純益0.89元，較首季轉...

全家7月營收年增5％ 創歷史新高

全家（5903）昨（8）日公布7月營收96.9億元，年增5.3％，創歷史新高，累計前七個月營收624.1億元，年增3.6...

中菲行上半年EPS 4.26元

亞洲最有競爭力的航空貨運中菲行（5609）昨（8）日公布財報，不受匯率波動影響第2季稅後純益3.69億元，年增率24.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。