原相第3季美元營收估微增

IC設計業者原相（3227）昨（8）日召開法說會，公司預期，本季美元營收將與上季持平到微增，但新台幣營收將呈現季減。

原相先前已公布過第2季財報，受到新台幣升值影響，合併營收22.79億元，季減2.9％、年增11.5％，單季毛利率為62.4％，季增0.3個百分點，稅後淨利3.56億元，季減33.6％、年減26.7％，每股純益2.51元。

原相上半年合併營收46.28億元，年增22％，稅後淨利8.94億元，年增15％，每股純益6.25元。

原相指出，以美元業績來看，本季滑鼠產品線業績可能稍微季減，而遊戲機產品線需求還不錯，應有逾一成成長，整體美元業績與上季持平或微幅成長。若以新台幣營收來看，本季營收將較上季略為下滑。受到新台幣匯率、產品組合這兩大因素影響，估計本季毛利率可能比上季減少幾個百分點。

原相表示，訂單能見度已回到正常情況，大約兩、三個月，關稅帶來的不確定性確實讓短單有增加現象。