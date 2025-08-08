CDMO業務成長 保瑞上半年每股純益19.5元

快訊

中央社／ 台北8日電

保瑞藥業公布上半年財報，營收為新台幣93.47億元，受惠CDMO業務成長，歸屬於母公司業主淨利為20.16億元，年增11.9%，每股純益（EPS）為19.5元，賺進近2個股本。

保瑞今天發布新聞稿指出，受惠於產能擴充與新劑型導入，今年上半年CDMO（委託開發暨製造服務）業務，含內部訂單，業績年增69.5%，突破50.1億元；不過受整合過渡期影響，美國馬里蘭無菌針劑廠與台灣竹南廠皆出現生產延遲狀況、動能放緩，但此狀況在6月已改善，遞延訂單將陸續回補，整體訂單能見度與長期需求穩固。

保瑞表示，全球CDMO布局持續擴大投資，加拿大廠區近日再新增的高效能皮膚科藥物充填產線，將使此類訂單得到更快速、大量與彈性的生產安排，成為加拿大廠成長動能之一。

位於美國馬里蘭的Flex-Pro無菌針劑產線，預計今年第3季開始商轉，2026年起AST隔離式充填系統的自動線將陸續啟用；此外，位於美國明尼蘇達州的楓葉林（Maple Grove）廠區臨床階段客戶，於今年上半年逐步深化、轉為長期策略夥伴，已陸續有藥廠因著眼於美國在地製造紅利，逐步開啟簽約。

保瑞董事長盛保熙表示，今年以來CDMO業務已新增8家新客戶，多由北美在地製造重心楓葉林廠承接；今年新增在手訂單金額達1.38億美元，新訂單以加拿大與無菌製劑廠為主。大分子CDMO部分，來自泰福生技合併案整合的聖地牙哥廠已開始營運，2000公升擴產案已讓多家美國後期開發藥廠洽詢。

