統振財報／在台移工人數創新高 推升上半年 EPS 達1.79元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

統振（6170）8日公布上半年每股純益1.79元，年增25%，統振表示，受惠外籍移工人數持續擴大，超過84萬人，帶動跨境匯款服務，推升營運表現。

統振2025年第2季合併營收為7.85億元，季減3.96％、年增13.21％，歸屬於母公司淨利0.78億元，季減19.13％、年增64.64％，每股純益0.8元，累計2025年上半年合併營收為16.03億元，年增15％，稅後歸屬於母公司淨利1.74億元，年增25.28％，每股純益1.79元。

統振表示，第2季來自通訊服務部門及其他通路部門的營收比重分別為81.7％、18.3％，其中，受惠於旗下QuickPay小額移工匯款app有效會員數持續攀升，今年前7月每月匯款筆數較去年同期持續增加，整體匯款規模亦同時逐步放大，第2季毛利率31％、營業淨利率10％，較去年同期皆呈正增加的態勢。

統振7月合併營收為2.82億元，月增7.06％，年增21.24％，累計前7月合併營收為18.86億元，年增15.93％。

統振表示，7月營收成長主要受惠於外籍移工來台人數持續增加，QuickPay小額移工匯款筆數也伴隨增加，7、8月為東南亞地區包括開學季準備期、齋戒月、開齋節、雨安居節等，外籍移工皆會安排購物、匯款等回鄉，準備小孩開學、祭祖、感恩等之用，為匯款高峰期，創造金融科技服務平台與通訊事業體良好規模放大，亦是挹注統振7月營收繳出月增、年增優異成績的原因。

展望2025年下半年，統振表示，對整體營運成長深具信心。尤其在金融科技服務平台方面，觀察全台移工在台人數，截至6月底攀升至近84.46萬人，月增0.8％、年增7.5％，持續創新高，顯示外籍勞動力對於台灣產業與長照需求支撐力道持續擴大。

統振指出，隨著外籍移工人數規模穩定成長，市場對於高效率、多語系、低手續費的跨境匯款服務需求將水漲船高，持續優化全通路服務流程，強化泰文、印尼文、越南文、菲律賓文等四語服務內容與系統介面友善度，提升用戶體驗，鞏固統振在移工匯款市場的領導地位。

統振強調，隨著產業移工與社福看護雙軌需求推升匯款筆數成長，公司將秉持穩健策略，持續擴大營運規模、提升服務能量，並致力成為台灣外籍移工金融科技服務平台的第一品牌。

移工 營收

