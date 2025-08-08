濾能第2季轉虧為盈 下半年重回成長軌道

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
濾能公司創辦人暨董事長黃銘文。圖／聯合報系資料照片
AMC微汙染防治與半導體化學濾網的專業濾網製造商濾能今日公告2025年第2季財報。第2季歸屬母公司稅後純益1388萬元，每股純益0.5元，單季轉虧為盈，擺脫連五季虧損，毛利率回升到34%。濾能表示，第2季獲利明顯轉佳，主要在於營收組合優化，安裝服務收入占比增加，推升整體獲利表現。

濾能成立於2013年，深耕半導體先進製程的空氣過濾技術與潔淨室服務解決方案，提供高效能濾網產品及客製化安裝維運服務，憑藉產品自主研發能力與現場工程服務團隊，成功打入半導體產業供應鏈，是台灣第一家符合2奈米以下先進製程標準認證的具高效濾材供應商，也是目前少數具備半導體AMC駐廠工程師安裝及維保服務的公司，提供客戶跨廠區駐廠監測與快速應變能力，增加客戶的信任度與黏著度。

濾能第2季轉虧為盈，受惠於半導體大廠建廠時程及先進製程如期推進，使單季安裝服務收入拉高，占整體營收比重來到三成，除帶動第二季營收創一年來新高外，並推升毛利率達34%，較前一季增加19個百分點，較去年負毛利表現有顯著成長；預估下半年隨半導體大廠中部廠進入安裝高峰期，公司的出貨量及安裝服務收入可望維持在高水準表現。

另外，台幣升值亦對毛利率提升帶來幫助，由於濾能目前原物料採購主要來自於海外企業，並採用美元計價，而銷售對象則是國內半導體大廠。隨著公司上半年已通過主要客戶對新一代的半導體級AMC空氣濾網檢測及認證，下半年起AMC濾網出貨量可望較上半年明顯成長，台幣升值對公司而言屬有利趨勢。

濾能第2季轉虧為盈後，累計上半年虧損幅度已見收斂，預期下半年在AMC濾網收入明顯成長，且安裝服務收入隨半導體廠建廠進度可望穩健提升下，下半年毛利率仍有進一步揚升空間，公司營運可望重回成長軌道，並將維持季度獲利表現。

濾能對下半年持樂觀審慎態度，AMC濾網出貨及安裝服務收入均將保持增長走勢，此外，公司自主研發的多項大型AMC潔淨設備及ESG導向產品，近期亦可望完成客戶的終端測試及認證，預期今年內帶來營收貢獻，未來並將持續擴展至高科技製造、光電面板與精密化工等領域，為公司營收獲利再添成長動能。

