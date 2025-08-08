汎瑋材料產品組合轉佳 7月營收1.28億元 月增10.56％

電子機能材料大廠汎瑋材料科今（8）日公告2025年7月合併營收1.28億元，較上個月1.16億元成長10.56％，較去年同期1.45億元減少11.82％；累計2025年1月至7月合併營收為7.67億元，相較去年同期8.01億元減少4.26％。

汎瑋材料表示，7月營收受惠AI PC與高階筆電市場需求持續升溫，品牌廠加快新機備貨，加上Windows 10退場時程逼近，加速全球PC換機潮提前啟動，帶動高效能筆電材料需求快速放量，齊步推升汎瑋材料旗下導熱、導電與吸波等高附加價值材料的出貨動能持續走高，成為7月營收月增的主要動能來源。

根據市場調查機構Counterpoint Research統計顯示，受惠Windows 10即將退場所帶動的換機需求、AI PC採用率提升，以及商用市場需求回溫，2025年第二季全球PC出貨量年增8.4％，多家國際品牌積極擴大AI PC產品布局，包括電競與輕薄筆電等多元機型，皆朝向多風扇、高熱密度、高頻運算的方向設計，對導熱材料的穩定性與加工性提出更高挑戰。

儘管美國對筆電與半導體零組件的關稅政策尚未明朗，產業面臨供應鏈轉型與成本壓力，汎瑋仍憑藉高導熱、可微型化與高延展性的專利材料技術，運用導熱石墨膜、吸波材與導熱矽膠等核心產品組合，搭配公司自行開發的多項關鍵製程技術與設備專利（如自動折彎機、圓刀模與多層次貼合技術），有效協助品牌客戶優化材料整合流程、簡化組裝工序，成功壓低成本、提升良率與產能彈性。

汎瑋材料董事長李家旺強調，「汎瑋的製程整合能力正好呼應品牌廠在AI PC時代對材料模組化、輕薄化與在地化運算效能的高度要求，進一步擴大AI與高效能筆電市場的產品滲透率，奠定下半年營運動能穩步提升的基礎。」

展望2025年第3季，汎瑋維持審慎樂觀看法。儘管美國近期短暫取消部分筆電關稅，為市場帶來短期喘息空間，但全球PC製造高度依賴中國大陸的格局仍未改變，短期內仍將面臨重大的關稅風險，全球電子產業製造業供應鏈將重新洗牌，面對AI PC、高效能運算（HPC）與AIoT等應用需求逐步釋放，汎瑋材料將持續深化高技術門檻產品的開發，並強化專利布局與製程整合優勢，推進材料模組化、精密化的應用策略。

隨著品牌客戶對在地供應鏈彈性與成本效率的要求提升，汎瑋在東南亞、台灣、大陸等三地區域的產能布局亦將發揮更大綜效，協助客戶優化跨區交付效率並強化成本結構。

此外，公司也持續鎖定AI筆電、工業電腦、車用電子等利基型應用市場，透過高良率、高可靠度的材料解決方案深化客戶合作關係。隨著整體接單動能穩定向上，汎瑋將結合產能調配與接單結構優化雙軸策略，厚植未來成長動能，預期下半年營運表現將有機會優於上半年，為全年穩健成長奠定基礎。