君帆財報／上半年每股純益1.99元 樂觀看待下半年

君帆（4584）工業董事會8日通過上半年合併財報，上半年合併營收6.88億元、年增10%，續創歷史新高；稅後淨利0.6億元，年增16%；毛利率維持穩健水準34%，本期淨利為0.59億元、年增15.7%，每股稅後純益1.99元。公司持續深化多元產業布局，聚焦半導體與醫療等高端產業客戶開發，帶動整體營運表現穩健成長。

近期美國公布對等關稅調整，雖對君帆美國市場未造成直接影響，但已影響部分台灣客戶產能配置策略，導致部分訂單交期遞延。然而，整體產業需求仍持穩發展，輪胎硫化機、模具等利基應用持續擴產，推升相關產品的出貨動能；半導體領域則受惠於先進封裝(CoWoS)製程擴張，設備端訂單穩定釋出。

展望2025年下半年，君帆表示，隨著全球關稅政策逐步明朗，公司將加快海外產能布局，積極推進泰國廠建廠計畫。考量近期地緣政治與地震等不可控因素，公司將採取更為審慎的投資評估機制，確保建廠節奏與整體風險控管。

同時，無錫新廠預計於第4季正式落成，將陸續導入新型加工設備，進一步強化亞洲地區及新興產業的區域性服務與製造彈性化能力。

在半導體領域，君帆已取得新世代載板壓模機訂單，並與客戶展開更緊密的技術合作與聯合開發，預期將進一步擴大在電子產業的應用版圖，持續深化於高階應用市場的布局與技術競爭力。

君帆強調，對於半導體、醫療及高端設備應用的市場需求仍保持高度信心，樂觀看好下半年發展，將持續投入技術升級與客戶共創，強化接單能量與差異化優勢。