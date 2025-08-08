倚強科上半年EPS 0.85元 第2季單季虧轉盈

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

倚強科（3219）昨（8）日公布最新財報，雖受業外匯損影響，但第2季毛利率仍維持逾六成，單季每股純益0.89元，較首季轉虧為盈，累計上半年毛利率64.31%，每股純益0.85元。

倚強科第2季毛利率61.65%，優於去年同期60.07%，低於上季69.4%，營業利益1.09億元，年增33.4%，營業利益率20.32%，優於去年同期19.27%及上季的1.71%，業外受匯損影響，業外損失2,066萬元，歸屬母公司業主淨利6,353萬元，年增8.2%，每股純益0.89元。

倚強科累計上半年營業利益1.14億元，較去年同期240萬元，年增4650%，營業利益率13.92%，較去年同期0.42%大幅成長，業外損失1,538萬元，歸屬母公司業主淨利6,037萬元，年增179%，每股純益0.85元。

倚強科主要產品測試設備、毫米波陣列天線、5G OTA射頻檢測方案等，受惠客戶因新產品發表需求，對於消費性產品測試設備需求增溫，推升營運表現。

