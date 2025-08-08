星亞視覺11日上櫃、中籤率0.3%搶眼 上半年 EPS 2元展穩健營運

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

數位顯示與視覺燈光軟硬體整合商星亞（7753）將於8月11日正式掛牌上櫃。本次承銷案市場反應熱烈，競價拍賣最高得標價達60元，公開申購價為45元，總計吸引超過19.4萬人參與，中籤率僅0.3%，顯示市場對其上櫃後表現抱持高度期待。

星亞2024年營收7.97億元，毛利率32.53%，稅後純益3.56元，董事會已決議配發每股1.5元現金股利。今年營運表現持續穩健，上半年營收4.29億元，毛利率提升至36.12%，稅後純益2元。

累計前7月營收5.08億元，年成長18.55%。星亞表示，展望未來將持續擴大業務接單與市占率，並透過優化生產製程與成本控制，期盼營運再創高峰。

業界認為，星亞憑藉堅實的光電核心技術，整合軟硬體與系統級服務，提供客戶一站式解決方案，並透過日亞、台亞集團的產業鏈綜效，在供應鏈整合及成本控制方面具備優勢。

此外，星亞全球專案實績豐富，已完成超過1,500個大型專案，客戶包含北美上市戶外媒體公司、澳洲知名汽車配件品牌商以及台灣知名軌道工程機電整合商等。知名的作品涵蓋紐約時代廣場、拉斯維加斯百樂宮飯店、台北小巨蛋及上海世博台灣館等。

根據研究機構報告指出，2024年至2029年全球戶外廣告市場年複合成長率達15.2%，市場規模預計在2029年達到467.9億美元。星亞表示，公司以其高度客製化、耐用性高及獨家控制系統等技術優勢，與客戶保持緊密合作。未來將持續針對應用面進行研發，致力為客戶提供獨一無二的創意解決方案，搶攻此龐大商機。

