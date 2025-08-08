上洋營收／7月年減4% 前7月累計27.3億元、創同期新高

空調及商用洗衣代理商上洋（6728）8日公告7月營收3.1億元，月減9.26%、年減3.95%。上洋指出，主要受到房市買氣轉弱與氣候因素雙重夾擊，空調銷貨動能受限所致。累計今年前7月營收27.3億元，創下歷年同期新高，較去年同期大幅成長45%，顯示公司上半年營運動能依然強勁。

上洋說明，7月營收下滑主因來自空調本業銷售降溫，一方面受政府房貸政策與國際關稅議題發酵影響，國內房市買氣趨於保守，連帶壓抑裝修及家電汰換需求；另一方面，中南部地區受颱風及西南氣流帶來連日豪雨，使夏季高溫遞延，也讓空調終端銷售動能受限。

展望下半年，上洋對整體空調市場抱持保守看法。公司指出，終端市場力道已見轉弱，加上不可控的天候因素仍具不確定性，後續將審慎觀察國內外市況，並靈活調整產品與營運節奏，以確保成長動能穩健延續。

在商用洗衣事業方面，上洋表現則穩健如預期。旗下高端品牌《RIV精緻洗衣》鎖定旅遊族群，推出「今天送洗、後天取件」的急件服務，以快速專業的洗護工藝滿足消費者出國前的緊急需求，帶動收件量成長。

此外，海外布局亦持續推進，越南市場預計在第3季至第4季於胡志明、峴港新增至少2家《SESA Coin Laundry》直營門市，持續拓展市場版圖。