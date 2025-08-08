雙鴻第2季每股賺1.75元寫4年新低 下調今年營運目標

受新台幣升值衝擊，散熱大廠雙鴻今天公布第2季歸屬母公司淨利新台幣1.58億元，較去年同期大幅縮水74.9%，較第1季衰退69%，單季每股純益1.75元，創下近4年新低。

雙鴻表示，第2季獲利衰退，主要是受匯率影響。隨美元貶值，雙鴻第2季認列匯損金額高達4.4億元，拖累整體獲利表現。

不過雙鴻第2季產品組合優於第1季，抵銷匯率的部分影響，第2季毛利率26.13%、營益率11.94%，分別較第1季微降1.23個百分點和0.82個百分點，表現相對穩健。

雙鴻受惠輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器導入液冷散熱技術，原先於2024年底預估，2025年營運有望比2024年大幅成長50%，不過今天下調今年營運目標，將成長目標下調為35%至40%。

雙鴻解釋，下調目標主要有3大原因，首先是新台幣兌美元升值1成，等於認列回新台幣的營收全部打9折。

其次，原本市場預估今年底推出的GB300會採取新散熱架構，後來決定維持與GB200相同的原設計，這會影響ASP（產品單價）；加上美中科技戰延燒，輝達專為出口到中國設計的H20晶片，先前一度面臨出口禁令，對於雙鴻產品出貨到中國也造成一些影響。

不過雙鴻強調，仍然會以年成長50%為努力目標，接下來隨著GB300今年底正式推出，雙鴻會與客戶洽談新合約，把匯率和關稅等變因納入，有利獲利提升。