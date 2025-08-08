快訊

到銀樓稱挑選父親節禮物…男持辣椒水搶走70萬金項鍊 警緝捕中

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

雙鴻第2季每股賺1.75元寫4年新低 下調今年營運目標

中央社／ 台北8日電

新台幣升值衝擊，散熱大廠雙鴻今天公布第2季歸屬母公司淨利新台幣1.58億元，較去年同期大幅縮水74.9%，較第1季衰退69%，單季每股純益1.75元，創下近4年新低。

雙鴻表示，第2季獲利衰退，主要是受匯率影響。隨美元貶值，雙鴻第2季認列匯損金額高達4.4億元，拖累整體獲利表現。

不過雙鴻第2季產品組合優於第1季，抵銷匯率的部分影響，第2季毛利率26.13%、營益率11.94%，分別較第1季微降1.23個百分點和0.82個百分點，表現相對穩健。

雙鴻受惠輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器導入液冷散熱技術，原先於2024年底預估，2025年營運有望比2024年大幅成長50%，不過今天下調今年營運目標，將成長目標下調為35%至40%。

雙鴻解釋，下調目標主要有3大原因，首先是新台幣兌美元升值1成，等於認列回新台幣的營收全部打9折。

其次，原本市場預估今年底推出的GB300會採取新散熱架構，後來決定維持與GB200相同的原設計，這會影響ASP（產品單價）；加上美中科技戰延燒，輝達專為出口到中國設計的H20晶片，先前一度面臨出口禁令，對於雙鴻產品出貨到中國也造成一些影響。

不過雙鴻強調，仍然會以年成長50%為努力目標，接下來隨著GB300今年底正式推出，雙鴻會與客戶洽談新合約，把匯率和關稅等變因納入，有利獲利提升。

雙鴻 新台幣

延伸閱讀

軟銀認了…「星際之門」卡關

川普會見黃仁勳 一個月兩次

大陸公民走私輝達AI晶片在美被捕 中：反對美方打壓

H20晶片安全受質疑 大陸業界建議提交資料或機構背書

相關新聞

中美晶上半年營收近400億元 歷年同期次高

中美晶今日舉行董事會，會中通過2025年第2季財報，合併營收202.3億元，季增4.4%，年增1.7%；營業毛利率25....

松瑞藥財報／本業及業外雙力道加持 上半年獲利大增三倍、EPS 1.17元

松瑞藥（4167）7日公布今年上半年財報，受惠竹南廠房處分利益認列、與美元匯率貶值影響，稅後淨利3.69億元，較去年同期...

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

威剛7月業績 連四月攀高

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布7月合併營收達42.61億元，月減9.3%、年增39.54%，連續四個月創同...

竑騰8月26日上櫃 承銷價360元

半導體先進封裝AOI設備廠竑騰（7751）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,685張，競拍底價288元，最高投標張數2...

聖暉 第2季EPS 6.95元

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（7）日公布上季財報，第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%，年增5.5%，改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。