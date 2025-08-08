群聯營收／7月56億元、年增21% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減8.2%、年增21%，改寫歷年同期新高紀錄。執行長潘健成表示，在全球AI與高速運算應用持續推動下，市場對高速與大容量儲存的需求呈現穩定成長，近期NAND市場供應更趨於緊張，群聯將持續與全球客戶保持緊密溝通與協作。

受惠於AI與高速運算應用需求強勁，群聯今年7月營收為56.88億元，月減8.23%、年增21%，改寫歷年同期新高；累計前7月合併營收為374.16億元，則為歷史同期次高。

潘健成指出，群聯7月份PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長達43%，累計至7月的年成長也達到10%，創下歷史同期新高，同時，NAND位元數總出貨量也有41%的年成長，累計年成長達8%，這些數據顯示市場對於高速與大容量儲存的接受度與需求正穩健提升，也驗證了群聯近年在產品布局上聚焦高速傳輸與高容量應用的方向是正確的。

群聯 營收

