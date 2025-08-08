北基財報／第2季獲利0.13億元 EPS 0.03元

北基（8927）8日公布第2季合併營收24.63億元，季減4.94％，稅後淨利1,355萬元，EPS為0.03元，累計上半年稅後淨利2,879萬元，EPS 0.07元。此外，由於去年上半年旗下土地建設業務步入建案入帳高峰，在業務結構組合差異，以及今年股本膨脹等影響下，2025年上半年營運獲利較去年同期有落差情況。

北基表示，第2季旗下油品事業仍保持良好成長動能，包括陸續擴增板橋建一、高雄漢民及台中北陽路等新站點，並同步針對既有加油站站點進行汰弱留強，以增進整體油品事業營運效率，帶動油品事業營收站穩高檔水準，並創下歷年同期新高。

另一方面，受惠太陽能光電業務收入隨著累計商轉容量持續增加，帶動第2季綠色能源業務營收比重達12.21％，較第1季的9.59％提升。在旗下業務結構調整，並持續精進各事業營運效率下，2025年第2季毛利率、營業利益率仍分別保持17％、6％。

北基2025年7月合併營收達7.86億元，受惠旗下油品、綠色能源業務持續展現穩健動能，帶動7月營收較上月成長4.37％。北基指出，為深化油品事業市場競爭力，擴大集團營運底蘊，導入多元附加服務，如洗車、汽車檢驗廠、打造具備油電雙補功能的「汽車新能源補給站」等，提升顧客黏著度與站點營收表現，而面對全球能源轉型浪潮及台灣加油站市場競爭，北基憑藉明確的市場定位、靈活的資產結構優勢，展現出與同業差異化之利基，並穩步推升油品事業成長曲線，奠定集團中長期營運發展有利條件。

展望未來營運，北基仍採取油品、綠能與土地建設三大核心事業穩健推進，強化集團多元成長動能，包括穩健推進全台加油站據點布局，持續擴大油品市占率目標不變，深化營運效益與永續經營韌性，其次，看準再生能源轉型趨勢，旗下子公司三地能源積極深耕太陽能光電、綠電市場發展，持續鞏固綠色能源布局成效，以期堆疊集團未來營運良好成長表現。