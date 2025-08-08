銳澤7月營收續創同期新高 海外版圖再擴張、美國子公司開幕

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實今日公告7月合併營收達1.80億元，年增71.4％，續創歷年同期新高。累計今年前七月合併營收為13.57億元，年增42.1％，也刷新歷年同期新高記錄。

銳澤單月合併營收已連續三月刷新歷年同期新高，除持續受惠氣體二次配拆移機與小型維護工程業務暢旺，加上氣體主系統工程訂單隨著客戶新擴廠計畫陸續啟動亦同步升溫，皆帶動整體營運保持成長態勢。隨著主要半導體及記憶體產業客戶持續推進新建與擴建計畫，高科技製造業對氣體供應系統工程需求保持熱度，相關專案執行進度穩步推展，有助於整體營運及未來接單表現。

銳澤於海外市場佈局再下一城，旗下美國 RayZher Technology USA INC.子公司已於8月7日開幕，代表銳澤國際化布局邁出重要一步，同步完成布建初期當地專業團隊、招募培訓體系與在地供應鏈夥伴，進一步強化既有客戶未來在地即時服務的能力，並也積極展開在地業務推進，擴大接單布局。隨著國際半導體相關、記憶體大廠紛紛加碼海外建廠計畫，正值半導體產業鏈重構與發展關鍵期，目前銳澤已完成日本、新加坡與美國市場等海外布局，長期目標希冀複製台灣成功營運模式，導入專業標準化流程、以及高穩定與高品質技術服務，強化全球市場競爭力，為下一階段成長開啟新篇章。

展望本季，銳澤表示，隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果，另一方面，公司仍深耕氣體供應主系統與Turnkey統包業務，以及剛性需求的氣體二次配工程等，專注產品創新與技術研發、擴增國際化專業人力團隊，致力提供客戶高效的氣體供應系統解決方案及重要合作夥伴，擴大整體業務接單及市場競爭力，有望帶動未來營運。