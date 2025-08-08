快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

聽新聞
0:00 / 0:00

銳澤7月營收續創同期新高 海外版圖再擴張、美國子公司開幕

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺。圖／本報資料照片
銳澤總經理周谷樺。圖／本報資料照片

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實今日公告7月合併營收達1.80億元，年增71.4％，續創歷年同期新高。累計今年前七月合併營收為13.57億元，年增42.1％，也刷新歷年同期新高記錄。

銳澤單月合併營收已連續三月刷新歷年同期新高，除持續受惠氣體二次配拆移機與小型維護工程業務暢旺，加上氣體主系統工程訂單隨著客戶新擴廠計畫陸續啟動亦同步升溫，皆帶動整體營運保持成長態勢。隨著主要半導體及記憶體產業客戶持續推進新建與擴建計畫，高科技製造業對氣體供應系統工程需求保持熱度，相關專案執行進度穩步推展，有助於整體營運及未來接單表現。

銳澤於海外市場佈局再下一城，旗下美國 RayZher Technology USA INC.子公司已於8月7日開幕，代表銳澤國際化布局邁出重要一步，同步完成布建初期當地專業團隊、招募培訓體系與在地供應鏈夥伴，進一步強化既有客戶未來在地即時服務的能力，並也積極展開在地業務推進，擴大接單布局。隨著國際半導體相關、記憶體大廠紛紛加碼海外建廠計畫，正值半導體產業鏈重構與發展關鍵期，目前銳澤已完成日本、新加坡與美國市場等海外布局，長期目標希冀複製台灣成功營運模式，導入專業標準化流程、以及高穩定與高品質技術服務，強化全球市場競爭力，為下一階段成長開啟新篇章。

展望本季，銳澤表示，隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果，另一方面，公司仍深耕氣體供應主系統與Turnkey統包業務，以及剛性需求的氣體二次配工程等，專注產品創新與技術研發、擴增國際化專業人力團隊，致力提供客戶高效的氣體供應系統解決方案及重要合作夥伴，擴大整體業務接單及市場競爭力，有望帶動未來營運。

營收 布局 半導體

延伸閱讀

緯穎財報／上半年每股賺117.93元 營收、獲利、盈餘倍增 創新高

美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

服務赴美企業 台新銀研究設點選址考慮美西

改建工程涉圖利廠商 新北某國中前校長遭起訴

相關新聞

中美晶上半年營收近400億元 歷年同期次高

中美晶今日舉行董事會，會中通過2025年第2季財報，合併營收202.3億元，季增4.4%，年增1.7%；營業毛利率25....

松瑞藥財報／本業及業外雙力道加持 上半年獲利大增三倍、EPS 1.17元

松瑞藥（4167）7日公布今年上半年財報，受惠竹南廠房處分利益認列、與美元匯率貶值影響，稅後淨利3.69億元，較去年同期...

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

威剛7月業績 連四月攀高

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布7月合併營收達42.61億元，月減9.3%、年增39.54%，連續四個月創同...

竑騰8月26日上櫃 承銷價360元

半導體先進封裝AOI設備廠竑騰（7751）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,685張，競拍底價288元，最高投標張數2...

聖暉 第2季EPS 6.95元

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（7）日公布上季財報，第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%，年增5.5%，改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。