宜特7月營收4.15億元 單月歷史次高

電子產品驗證服務公司宜特今（8）日公告7月合併營收4.15億元，較上月減少4.13%，與去年同期相比增加33.79%，創下歷史次高。

宜特表示，受惠於人工智慧（AI）、高速運算等終端應用持續擴張，客戶驗證需求強勁，宜特提供turn-key一站式驗證解決方案，成功吸引全球IC設計、晶圓代工、先進封裝大廠委案，帶動各類實驗專案穩定進場與結案，整體營運表現穩健。

宜特長期深耕半導體驗證市場，提供涵蓋「可靠度驗證（RA）」、「故障分析（FA）」、「材料分析（MA）」與「訊號測試」等四大服務項目，並整合為turn-key一站式驗證解決方案。近年更積極布局五大高階應用領域，包括「AI高速訊號驗證」、「太空環境測試」、「智慧即時全球可靠度」、「汽車電子驗證」與「先進製程/封裝測試」，強化差異化技術優勢。

公司指出，近期客戶涵蓋IC設計、晶圓代工、先進封裝大廠，皆加速導入新世代晶片驗證，推升高複雜度、高毛利的專案案量持續增加。雖第二季受薪資調升、機台折舊與耗材成本上揚影響整體毛利率，但屬於策略性支出，未來將隨著營收放大與產能利用率提升逐步回穩。

針對美方近期對進口晶片課徵高關稅政策，宜特表示，整體營運影響不大。宜特作為第三方驗證與分析實驗室，主要提供電子產品可靠度驗證、材料分析與故障分析等技術服務，並無太多實體產品進出口，亦不涉及關稅課徵範疇，故近期關稅政策，影響不大，整體營運維持穩健。

隨下半年各項技術平台穩定投產，加上AI、高速運算等新興應用需求熱度不減，公司對接單與營收前景看法不變。宜特強調，將持續強化研發投入與設備汰舊換新，穩健擴充實驗量能，鞏固其於國內外高階驗證市場中的技術領導地位。