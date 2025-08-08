聯發國際7月營收1.09億元 創上櫃掛牌後新高紀錄

聯發國際公告7月營收，受惠於UG品牌展店加速，7月營收達1.09億元，較去年同期成長82.62%，創上櫃掛牌後新高紀錄，累計1至7月營收6.12億元，年增60.18%。在Sharetea歇腳亭、UG雙品牌持續增溫，以及UG的展店效益和同店成長的持續發酵，隨著進入暑假旺季，飲料消費高峰，營運有望持續向上。

聯發國際今年以「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」作為營運主軸。未來，UG將朝著「全球500家門市」的目標邁進，擴大集團整體營收規模，。

聯發國際7月營收表現主要動能仍是新時尚茶飲品牌UG帶動，台灣門市業績持續增長，今年6月，UG在香港連開兩家門市，創造單日銷售千杯的佳績，10月將再開出第三家店。不僅如此，今年第3季，UG也將跨足北美市場，更握有超過30組的加盟名單，並將進一步規劃進軍新加坡、馬來西亞等海外市場。

除了UG版圖持續擴張外，Sharetea歇腳亭也與華航攜手，台味手搖飲也同步上飛機，自8月10日起，台北往返美、加、歐、澳航線的豪華商務艙，與美、加、歐航線的豪華經濟艙，將提供歇腳亭的「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」。

聯發國際董事會也通過第2季及上半年財報，第2季營收3.03億元，年增84.3%，稅後淨利0.17億元，年減12.5%，累計上半年營收達5.03億元，較去年同期成長56.11%，上半年稅後淨利0.29億元，EPS為1.21元，年減20.92%。

聯發國際表示，公司上半年營業淨利成長31.38%，惟各地發展新品牌的前期投資增加，及主要市場受到關稅及匯率的影響，上半年稅後淨利略低於去年同期，隨著關稅和匯率議題趨穩定，公司將據此調整營運策略。