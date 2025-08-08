原相法說會／估第3季美元業績將持平到略增 以台幣計則可能呈微幅季減

IC設計業者原相（3227）於8日召開法說會，該公司估計，本季美元計營收將呈現與上季持平到微增的情形，但新台幣計營收則可能呈現微幅季減。

原相先前已公布過第2季財報，受到新台幣升值影響，合併營收為22.79億元，季減2.9％、年增11.5％，單季毛利率為62.4％，季增0.3個百分點，稅後淨利3.56億元，季減33.6％、年減26.7％，每股純益為2.51元。

原相上半年合併營收46.28億元，年增22％，稅後淨利8.94億元，年增15％，每股純益為6.25元。

針對第3季營運展望，原相指出，以美元業績來看，本季滑鼠產品線業績可能稍微季減，而遊戲機產品線需求還不錯，應會有十幾％成長，整體美元計業績應會與上季持平或微幅成長。若以新台幣計營收來看，該公司評估本季營收應會比上季稍微減少。

至於毛利率方面，原相認為會受到新台幣匯率、產品組合這兩大因素影響，估計本季毛利率可能比上季減少幾個百分點。