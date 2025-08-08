宏佳騰財報／第2季每股虧0.63元 STR系列啟動全球銷售

宏佳騰（1599）於8日公布2025年第2季營運成果，前兩季合併營收為新台幣10.03億元，較去年同期成長11.84%，稅後虧損4,316.8萬元， EPS -0.59元。

宏佳騰第2季海外市場動能持續升溫，其重點車型STR系列已正式啟動全球銷售布局，並以北美市場為全球擴張策略的起點，率先導入由宏佳騰越南廠製造的美規版本META 300（STR 300改款）。

受惠於越南廠精準的供應鏈管理，不僅帶動產能調配效率提升，也同步升級區域供應的靈活性，為中長期外銷業務奠定穩固的基礎，更讓META 300減少受到關稅政策的影響，能夠順利銜接美國市場通路體系。宏佳騰強調，憑藉品牌不斷強化全球營運機制，即使面對全球市場詭譎變化，依然能展現品牌卓越的應變力與競爭力。

在國內方面，面對消費趨勢與使用需求的轉變，宏佳騰積極推動門市轉型，導入油電並營的全方位服務機制，讓消費者能一站體驗不同動力車款與更完善的售後服務。

為提升據點效能與品牌辨識度，品牌亦同步優化既有通路營運系統，增強顧客互動品質與服務標準，進一步鞏固經銷門市的整體價值與專業形象。

另外，宏佳騰於7月初參加2025國際重型機車展，以嶄新品牌識別形象強勢登場，並同步發表四款新車，包括新年式STR 250、Brera X 250、Ai-1 Sport ABS與Coopop 01，不僅展現宏佳騰深化油電雙動能發展的企圖心，也成功帶動話題熱度及現場買氣，顯見品牌創新轉型已成功吸引市場目光。