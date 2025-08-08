五福營收／7月7.5億元、創單月次高 訂單能見度延伸至明年第1季

五福（2745）8日公告7月營收達7.5億元、年增5.4％，創下同期新高及單月歷史次高；累計前七月營收51.51億元、年增13.34％。五福今年以來已連續七個月創下單月營收同期新高，展現強勁成長動能。公司表示，7月營收成長受惠於日本線、韓國線穩健銷售，東南亞、長程線、郵輪的營收亦較去年同期顯著成長。另外，品牌與多元通路布局策略奏效，亦是今年業績持續增長的重要因素。

隨著日本大地震預言、美國關稅政策等利空因素逐漸明朗或消散，旅遊市場消費信心穩步回升。五福觀察，民眾跨季提早規劃出國意願升高，7月下旬高雄國際夏季旅展五福業績亦再創歷史新高，強力挹注暑期與第4季營收動能。企業獎勵旅遊訂單亦持續增長，訂單能見度已延伸至2026年第1季，其中以日本九州、沖繩、北海道最受企業青睞，五福並看好，第4季將迎來散客訂單與企業包團需求的雙成長動能。

東北亞、東南亞線包機仍為五福推升營收的策略之一，為台北、高雄出發旅客提供更多元產品，台北出發韓國中秋雙十連假釜山、首爾包機，部分行程已銷售一空，12月起台灣虎航（6757）及泰獅航新闢高雄直飛北海道航線，五福推出包機早鳥優惠吸客；台北直飛越南芽莊團體行程賣況佳，自10月起至明年3月將再新增高雄直飛越南芽莊、大叻包機，全數行程皆為無購物，另有全程入住五星飯店行程，為東南亞旅遊度假選擇再添高品質選項。