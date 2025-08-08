快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

五福營收／7月7.5億元、創單月次高 訂單能見度延伸至明年第1季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）8日公告7月營收達7.5億元、年增5.4％，創下同期新高及單月歷史次高；累計前七月營收51.51億元、年增13.34％。五福今年以來已連續七個月創下單月營收同期新高，展現強勁成長動能。公司表示，7月營收成長受惠於日本線、韓國線穩健銷售，東南亞、長程線、郵輪的營收亦較去年同期顯著成長。另外，品牌與多元通路布局策略奏效，亦是今年業績持續增長的重要因素。

隨著日本大地震預言、美國關稅政策等利空因素逐漸明朗或消散，旅遊市場消費信心穩步回升。五福觀察，民眾跨季提早規劃出國意願升高，7月下旬高雄國際夏季旅展五福業績亦再創歷史新高，強力挹注暑期與第4季營收動能。企業獎勵旅遊訂單亦持續增長，訂單能見度已延伸至2026年第1季，其中以日本九州、沖繩、北海道最受企業青睞，五福並看好，第4季將迎來散客訂單與企業包團需求的雙成長動能。

東北亞、東南亞線包機仍為五福推升營收的策略之一，為台北、高雄出發旅客提供更多元產品，台北出發韓國中秋雙十連假釜山、首爾包機，部分行程已銷售一空，12月起台灣虎航（6757）及泰獅航新闢高雄直飛北海道航線，五福推出包機早鳥優惠吸客；台北直飛越南芽莊團體行程賣況佳，自10月起至明年3月將再新增高雄直飛越南芽莊、大叻包機，全數行程皆為無購物，另有全程入住五星飯店行程，為東南亞旅遊度假選擇再添高品質選項。

營收 東南亞

延伸閱讀

高雄加盟創業展登場 預估增5500個就業機會

澎湖男嬰呼吸暫停送高雄搶救　治療觀察中

獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

林岱樺宣示參選高雄市長到底 柯志恩肯定她「基層實力堅強」

相關新聞

中美晶上半年營收近400億元 歷年同期次高

中美晶今日舉行董事會，會中通過2025年第2季財報，合併營收202.3億元，季增4.4%，年增1.7%；營業毛利率25....

松瑞藥財報／本業及業外雙力道加持 上半年獲利大增三倍、EPS 1.17元

松瑞藥（4167）7日公布今年上半年財報，受惠竹南廠房處分利益認列、與美元匯率貶值影響，稅後淨利3.69億元，較去年同期...

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

威剛7月業績 連四月攀高

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布7月合併營收達42.61億元，月減9.3%、年增39.54%，連續四個月創同...

竑騰8月26日上櫃 承銷價360元

半導體先進封裝AOI設備廠竑騰（7751）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,685張，競拍底價288元，最高投標張數2...

聖暉 第2季EPS 6.95元

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（7）日公布上季財報，第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%，年增5.5%，改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。