原相法說會／第3季美元營收估持平至小增 匯率升值恐壓台幣營收與獲利

感測IC廠原相（3227）8日召開第2季法說會，財務長羅美煒表示，第3季整體營運預估以美元計價將與第2季持平或小幅成長，但受新台幣急升影響，若以台幣換算，營收恐將略為下滑，毛利率與營業利益亦將承壓。他並指出，機器人應用將成為公司長期布局的潛在成長動能之一，雖短期貢獻有限，仍持續投入相關感測器技術開發。

回顧第2季表現，原相原先預期營收將與第1季持平或略為成長，惟新台幣在單季內急速升值4.3%，使得以台幣計算的營收遭到等幅度影響，實際表現低於原估。匯率衝擊亦反映在業外表現上，第2季認列業外損失達2.02億元，其中匯兌損失占2.5億元，拖累整體稅後純益較首季明顯下滑。

展望本季，羅美煒指出，考量上季平均匯率約落在31.3至31.4元，若本季匯率進一步升值至29.4至29.5元水準，升值幅度達6%，將對台幣營收造成明顯壓力。他坦言：「如果以美元來看，第3季營收應該會比上一個季度持平或維持成長。」

產品線方面，原相預期遊戲機產品線將延續旺季需求，出貨季增逾一成，推升整體比重增加；安防應用需求亦持穩成長。惟在滑鼠產品方面，受中國大陸補貼退場與618促銷檔期結束影響，預估出貨略減，其中電競滑鼠減幅較大，整體滑鼠營收占比將較上季減少2至3個百分點。

在毛利率方面，羅美煒表示，受到匯率波動與產品組合變化影響，第3季毛利率預估將較上季下滑幾個百分點，匯率升值單一因素估計將拉低毛利率1至2個百分點。他進一步說明，由於先前以高匯率購入的庫存尚未完全去化，導致成本反映台幣升值需時，短期內對毛利率造成壓力。

營業利益也將同步承壓。羅美煒坦言：「Q3的營業利益可能會降幾個百分點，這是短期匯率與成本傳導的結果。」

此外，原相也積極開拓新興應用市場，特別是機器人領域的感測需求。羅美煒表示，機器人需要搭載多樣感測元件，原相長年耕耘感測技術，產品組合（portfolio）已有機會導入機器人平台。他指出：「機器人的發展對原相來講是一個相當好的機會，我們也正積極朝這個方向努力。」不過他也坦言，這類應用導入周期較長，不易在短時間內產生顯著營收貢獻，仍需耐心耕耘。

原相第2季合併營收達22.8億元，季減2.9%，年增11.5%；毛利率為62.4%，季增0.3個百分點，年減1.3個百分點；營益率25.8%，季增3.3個百分點，年增2.9個百分點；稅後純益為3.66億元，季減32.8%，年減24.8%；每股稅後純益2.51元。

累計上半年合併營收46.3億元，年增22%；毛利率62.2%，年增1.5個百分點；營益率24.1%，年增5.7個百分點；累計上半年稅後純益為9.1億元，年增17.1%；每股稅後純益6.25元。