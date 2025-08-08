六角財報／上半年EPS -0.32元 董事會通過以資本公積每股配息1.5元

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角（2732）8日公告半年報，上半年合併營收19.65億元，年減1.39％，惟第2季因台幣升值產生匯損近4,000萬，以及上半年澳洲跟中國大陸關閉績效不彰門市一次性費用約2,000萬左右，加上內部組織重整產生相關費用，導致稅後淨損1,462萬元，每股稅後虧損0.32元。不過，六角董事會仍通過上半年度盈餘分配案，以資本公積配發現金股利每股1.5元。

六角今年3月併購「翰林茶館」提高六角國際台灣市占率，亦使集團的產品結構優化，第2季毛利率53.22％、上半年毛利率52.26％，皆優於去年同期。不僅提高六角在台灣餐飲市場的滲透率，亦優化營收結構。

六角同步公告7月合併營收3.9億元，月增12.88％，年增13.05％雙雙攀升，累計前七月合併營收23.47億元，年減0.2％，主要受惠邁入手搖茶飲產業旺季，「Chatime日出茶太」海外市場的業績回升，加上台灣旗下餐飲品牌直營門市增加，帶動台灣市場累計至7月業績較去年同期雙位數成長。

日出茶太下半年全球展店動能，相比上半年預計成長2倍，尤以美國市場已進行體質調整，下半年可望加速展店腳步漸入佳境，與南半球的澳洲子公司即將迎來產業旺季，再加上第3季開始全球將推動兩大行銷活動的挹注下，下半年的業績成長可期。

同時，六角除積極啟動併購增加品牌營運，挾帶長期海外營運布局的優勢，伺機將集團旗下段純貞、春上布丁蛋糕、翰林茶館等品牌持續在國際市場擴張。其中，「春上布丁蛋糕」今年5月於杭州首家門市開幕，受益品牌聲量高漲，6月單店營業額月增五成，該品牌海外發展，值得期待。

