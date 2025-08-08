沛波財報／上半年EPS 0.79元 下半年營運展望審慎樂觀

台鋼集團旗下鋼筋加工與配送通路大廠沛波（6248）8日召開董事會，會中通過第2季財報。第2季合併營收為21.05億元，較去年同期減少10.7%，稅後淨利0.32億元，較去年同期減少75％。累計上半年營收40.44億元，較去年同期減少11.25%，累計上半年稅後淨利為0.78億元、年減55.5%，EPS為0.79元。

沛波總經理黃霈櫻表示，上半年鋼筋出貨量創歷年同期新高，本業出貨動能穩定。不過，受鋼筋市場價格走低及鋼品買賣交易量減少影響，整體營收及營業利益較去年同期下滑；另在業外方面，去年同期投資部位認列評價利益，拉高基期，今年則反映評價損失，亦影響整體獲利表現。

黃霈櫻表示，儘管上半年營運面臨市場價格波動及氣候干擾等挑戰，公司仍穩健維持本業出貨動能。展望後市，雖第3季仍可能受季節因素影響，惟近期鋼市已有回穩跡象，加上國內建築用鋼筋需求穩定，公司將持續強化接單，審慎因應市場變化，對下半年營運仍審慎樂觀。

此外，沛波將於9月25日配發2024年度現金股利每股1.8元，股息殖利率逾7%。