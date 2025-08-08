旭然財報／第2季EPS達0.2元 年增400％

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

台灣過濾廠旭然（4556）8日公布第2季合併營收達1.75億元，雖受到匯兌損失404萬元影響，單季稅後淨利仍達833萬元，每股稅後盈餘(EPS)達0.2元，分別較去年同期成長439％、400％水準。

旭然表示，第2季受惠集團不斷強化海外市場的在地服務能量，其中，旭然除了積極布建美國當地倉儲能量，亦同步優化供應鏈配置，將備貨水位拉長至3到6個月，有效降低運輸及關稅影響，大幅提升交期穩定性與即時出貨能力，推升美國客戶對於工業液體過濾設備、濾心與濾袋產品訂單的拉貨動能。

展望未來營運，旭然觀察全球市場對液體過濾與水處理解決方案的精密度與可靠性要求日益提升，客戶對產品品質、交期穩定性及在地服務的重視程度持續升高，旭然仍持續強化區域供應鏈彈性，並透過產品升級與拓展應用場域多元化，持續提升品牌競爭力與市占率，穩步強化集團整體營運韌性與成長動能。

旭然 美國

