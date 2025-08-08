振宇營收／7月1.9億元、年增7% 災後修繕與數位轉型雙引擎

振宇五金（2947）公告2025年7月營收1.9億元，年增7.04%；累計1至7月營收達13.7億元，年增6.78%。第2季營收為11億元，年增6.73%，稅後純益3,814萬元，每股盈餘1.8元。

振宇五金表示，7月營收成長受益於極端氣候帶動的災後修繕需求。受颱風丹娜絲與西南氣流影響，南部地區連續出現強降雨，造成局部淹水與建物損壞，進一步推升防災與修繕用品的即時性採購需求，其中南部區域營收年增達30.39%，顯示在災後重建情境下，五金工具與材料的剛性需求明顯浮現。公司強調，將持續透過商品彈性調整與區域即時支援機制，鞏固全台通路營運韌性。

從品項表現來看，以修繕相關商品動能最為顯著。「電動工具類」年增15.16%，連續兩月維持雙位數成長；「油漆防水類」與「土木工具類」亦分別年增14%與12.9%。三大類別反映災後即時修繕所帶動的剛性需求，振宇五金作為內政部消防署防災績優單位，持續提供民眾專業多樣的修繕工具，協助第一時間完成災後應變處理。

在營運布局方面，振宇五金持續深耕北部市場，預計於8月17日開設桃園龜山店與新竹清大店，並規劃9月27日桃園大溪店開幕，屆時全台門市總數將達89間，振宇五金也持續推動第六代店型升級，著重優化購物空間及展示動線優化，提升消費者購物體驗與服務品質。

此外，振宇五金響應氣候調適政策，於7月受邀加入環境部推動的「抗高溫聯盟」，為少數參與的零售通路業者之一，並已於北部場次公開展出多項抗熱商品。中部場活動將於8月8日於臺中市國立自然科學博物館舉行，現場展出高溫調適商品，讓民眾得以近距離了解氣候因應對策與實用應用，提升社會對高溫議題的關注。全台門市亦同步設置「抗高溫專區」，推動氣候調適商品布建，落實企業ESG永續實踐。

在數位經營方面，振宇五金數位化經營成效持續放大，7月會員營收突破1億1,375萬元，占總營收比重達57%，年增7.13%。會員總數已逾63萬人，較去年同期成長16.56%，會員平均客單價提升約1.16%。而6月正式上線的「振宇五金線上購物網ALD Shop」持續推動線上市場拓展，整合門市庫存查詢、會員點數與促銷回饋機制，進一步優化線上線下（O2O）整合購物流程，強化顧客黏著度與消費轉化效率。

企業社會責任方面， 振宇五金於7月5日舉辦一日農夫割稻體驗，由副總經理洪珮芳帶領同仁深入台中清水田間，體驗有機農業與永續耕作流程，讓員工在實作中重新連結土地與自然。此活動亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業在環境教育與員工關懷上的積極作為，持續深化ESG核心價值。

振宇五金表示，面對氣候風險與環境變化挑戰，公司將持續強化修繕與防災資源布局，穩健推動展店與數位轉型策略，邁向全面布局的百店計畫。