朋億營收／7月7.87億元、年增5.4% 連二月呈現年增
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）8日公布2025年7月合併營收7.87億元，較去年同期成長5.43%。累計2025年1至7月合併營收49.79億元，較去年同期減少7.09%。
朋億表示，7月營收成長，受惠半導體產業客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備小型專案訂單仍保持穩定量體，加上氣體二次配訂單需求持續熱絡，帶動單月合併營收已連續二月呈現年增力道。
展望2025年第3季，朋億持續深化綠能環保、高潔淨度化學品供應與分裝系統設備相關技術研發，憑藉累積多元客戶合作實績、高客製化技術能力、優異生產良率及效率等競爭優勢，積極掌握台灣、中國大陸、東南亞、日本及印度等半導體、電子級化學品等廠商擴建訂單承接，以期創造未來營運加分效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言