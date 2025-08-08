快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

朋億營收／7月7.87億元、年增5.4% 連二月呈現年增

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）8日公布2025年7月合併營收7.87億元，較去年同期成長5.43%。累計2025年1至7月合併營收49.79億元，較去年同期減少7.09%。

朋億表示，7月營收成長，受惠半導體產業客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備小型專案訂單仍保持穩定量體，加上氣體二次配訂單需求持續熱絡，帶動單月合併營收已連續二月呈現年增力道。

展望2025年第3季，朋億持續深化綠能環保、高潔淨度化學品供應與分裝系統設備相關技術研發，憑藉累積多元客戶合作實績、高客製化技術能力、優異生產良率及效率等競爭優勢，積極掌握台灣、中國大陸、東南亞、日本及印度等半導體、電子級化學品等廠商擴建訂單承接，以期創造未來營運加分效果。

營收 半導體

延伸閱讀

聖暉營收／7月37.6億元創同期新高 維持雙位數成長力道

中美晶上半年營收近400億元 歷年同期次高

中國「搶出口」 7月進出口增6.7%優於預期

緯軟財報／第2季獲利1.32億元 EPS 達1.8元

相關新聞

中美晶上半年營收近400億元 歷年同期次高

中美晶今日舉行董事會，會中通過2025年第2季財報，合併營收202.3億元，季增4.4%，年增1.7%；營業毛利率25....

松瑞藥財報／本業及業外雙力道加持 上半年獲利大增三倍、EPS 1.17元

松瑞藥（4167）7日公布今年上半年財報，受惠竹南廠房處分利益認列、與美元匯率貶值影響，稅後淨利3.69億元，較去年同期...

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

威剛7月業績 連四月攀高

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布7月合併營收達42.61億元，月減9.3%、年增39.54%，連續四個月創同...

竑騰8月26日上櫃 承銷價360元

半導體先進封裝AOI設備廠竑騰（7751）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,685張，競拍底價288元，最高投標張數2...

聖暉 第2季EPS 6.95元

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（7）日公布上季財報，第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%，年增5.5%，改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。