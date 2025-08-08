聖暉營收／7月37.6億元創同期新高 維持雙位數成長力道

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）8日公布7月合併營收37.6億元，年增70%，創歷史次高且為同期新高。累計2025年1至7月合併營收232.2億元，年增51%，專案執行管理與區域擴張效益持續發酵，帶動7月及累計前七月合併營收齊寫歷年同期新高。

聖暉整體營收保持雙位數成長力道，除受惠半導體、電子零組件等產業客戶專案工程訂單施作保持熱絡，加上資料中心、傳產等新專案同步啟動，進一步擴大集團整體業務接單基礎與專案施作規模，挹注台灣、東南亞地區業務營收呈現成長表現。

聖暉看好AI浪潮驅動新一波擴建熱潮，推升先進製程、先進封裝、AI邊緣運算設備及高速運算資料中心（HPC）等投資動能快速升溫，隨著各地建廠與技術升級廠務專案大幅成長，持續受惠產業結構轉型所帶來的擴建與升級需求。

展望今年第3季，聖暉持正向樂觀看法。觀察台灣、東南亞等地高科技建廠熱潮延續，加上地緣政治影響推動各產業多點佈局，有助於持續帶動海外建廠服務需求。