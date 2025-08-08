中美晶上半年營收近400億元 歷年同期次高
中美晶今日舉行董事會，會中通過2025年第2季財報，合併營收202.3億元，季增4.4%，年增1.7%；營業毛利率25.3%，營業利益率14.0%；稅後純益17.3億元，稅後純益8.5%；歸屬於母公司的稅後純益為7.2億元，歸屬於母公司的純益率3.6%，每股純益為1.17元。
中美晶子公司環球晶第2季的合併營收為160.1億元，營業毛利率25.8%，營業淨利率15.2%，稅後純益16.8億元，每股純益3.52元。中美晶今年第2季合併營收創歷年同期第三高。
中美晶上半年合併營收為396億元，年增0.04%；營業毛利率25.7%，營業利益14.5%，稅後利益35.3億元，稅後純益8.9%；歸屬於母公司的稅後純益為14.5億元，每股純益 2.37元。子公司環球晶2025年上半年合併營收316億元，年增3.9%，營業毛利率26.1%，營業淨利率15.9%，稅後純益31.4億元，每股純益6.56元。中美矽晶2025年上半年合併營收創歷年同期次高。
中美晶多元布局策略貢獻集團營收，集團關聯企業第2季營收獲利表現如下:朋程科技營收21.6億元、每股純益為0.38元；宏捷科營收9.7億元、每股純益0.5元；台特化營收2.6億元、每股純益0.79元。
