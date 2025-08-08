客戶拉貨不敵台幣升值 光隆上半年每股賺1元年減6成

戶外機能服大廠光隆今天公布半年報，雖然第2季部分客戶趁對等關稅暫緩期提前拉貨，卻不敵新台幣強升，光隆上半年歸屬母公司淨利新台幣1.53億元，年減61.4%，每股稅後純益1元。

光隆表示，受惠部分客戶趕在對等關稅暫緩期搶出貨，第2季營收24.3億元，年減3.4%，但季增45.7%；象徵本業的營業利益2.39億元，季增率高達606%。

不過第2季新台幣強升，獲利遭擠壓，以光隆主要事業來看，第2季成衣與羽絨原料事業毛利率20.4%，較去年同期下滑1.6個百分點；家紡事業毛利率12.7%，下滑2.5個百分點。

業外方面，光隆第2季認列匯損約1.22億元，絕大多數是來自持有外幣部位的評價損失；第2季歸屬母公司淨利1.01億元，年減58.9%，季增97%，單季每股純益0.67元。

光隆表示，隨著戶外機能產品進入出貨旺季，以及部分客戶趕在對等關稅生效前輸美，第2季戶外機能產品出貨量年增10%，出貨額占比也由原本62%提升至70%；其中，貼條服及功能性睡袋皆有雙位數成長。

展望下半年，光隆認為，隨著主要產區越南、印尼的輸美關稅落地，有利客戶下單意願；如排除匯率因素，看好成衣事業全年業績有望優於去年。