客戶拉貨不敵台幣升值 光隆上半年每股賺1元年減6成

中央社／ 台北8日電

戶外機能服大廠光隆今天公布半年報，雖然第2季部分客戶趁對等關稅暫緩期提前拉貨，卻不敵新台幣強升，光隆上半年歸屬母公司淨利新台幣1.53億元，年減61.4%，每股稅後純益1元。

光隆表示，受惠部分客戶趕在對等關稅暫緩期搶出貨，第2季營收24.3億元，年減3.4%，但季增45.7%；象徵本業的營業利益2.39億元，季增率高達606%。

不過第2季新台幣強升，獲利遭擠壓，以光隆主要事業來看，第2季成衣與羽絨原料事業毛利率20.4%，較去年同期下滑1.6個百分點；家紡事業毛利率12.7%，下滑2.5個百分點。

業外方面，光隆第2季認列匯損約1.22億元，絕大多數是來自持有外幣部位的評價損失；第2季歸屬母公司淨利1.01億元，年減58.9%，季增97%，單季每股純益0.67元。

光隆表示，隨著戶外機能產品進入出貨旺季，以及部分客戶趕在對等關稅生效前輸美，第2季戶外機能產品出貨量年增10%，出貨額占比也由原本62%提升至70%；其中，貼條服及功能性睡袋皆有雙位數成長。

展望下半年，光隆認為，隨著主要產區越南、印尼的輸美關稅落地，有利客戶下單意願；如排除匯率因素，看好成衣事業全年業績有望優於去年。

新台幣

相關新聞

中美晶上半年營收近400億元 歷年同期次高

中美晶今日舉行董事會，會中通過2025年第2季財報，合併營收202.3億元，季增4.4%，年增1.7%；營業毛利率25....

松瑞藥財報／本業及業外雙力道加持 上半年獲利大增三倍、EPS 1.17元

松瑞藥（4167）7日公布今年上半年財報，受惠竹南廠房處分利益認列、與美元匯率貶值影響，稅後淨利3.69億元，較去年同期...

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

威剛7月業績 連四月攀高

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布7月合併營收達42.61億元，月減9.3%、年增39.54%，連續四個月創同...

竑騰8月26日上櫃 承銷價360元

半導體先進封裝AOI設備廠竑騰（7751）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,685張，競拍底價288元，最高投標張數2...

聖暉 第2季EPS 6.95元

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（7）日公布上季財報，第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%，年增5.5%，改...

