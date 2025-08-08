松瑞藥財報／本業及業外雙力道加持 上半年獲利大增三倍、EPS 1.17元

松瑞藥（4167）7日公布今年上半年財報，受惠竹南廠房處分利益認列、與美元匯率貶值影響，稅後淨利3.69億元，較去年同期大增2.97倍，上半年每股稅後純益（EPS）1.17元。松瑞藥表示，今年上半年營收達5.99億元，維持穩健表現；毛利率由23%大幅成長至38%，顯示營運效率顯著提升。

松瑞藥表示，核心產品厄他培南持續熱銷，產品供不應求，加上子公司營運升溫與製程優化，推動整體獲利大幅成長。業外收支部分，因竹南廠房處分利益認列與美元匯率貶值影響，使上半年稅後淨利達3.69億元，EPS達1.17元，穩健成長再添一筆。

松瑞藥近期發展亮眼，憑藉多年來深耕研發與製造，整合上下游資源，自製原料藥與製劑，過去已成功將美洛培南產品打入美國、歐洲、東南亞等各地市場，累積了紮實的國際市場經營經驗。藉由如此的成功模式，松瑞藥目前旗艦產品厄他培南的全球布局皆超前部署，成果斐然。

尤其在美國，這個全球最大且競爭最激烈的市場中，松瑞藥的厄他培南表現強勢，自今年初起市佔率即穩居第一，成功從十多家競品中脫穎而出，展現松瑞藥的世界級競爭力。與此同時，松瑞藥也與墨西哥客戶成功合作，擊退印度與其他國家競爭者，搶下國家級的年度標案，目前已穩定供貨中。

除此之外，中國國家藥品監督管理局也已在今年4月核准松瑞藥的厄他培南，目前松瑞藥已經積極與當地經銷商配合，進行各省的上市準備工作，預計最快今年第4季開始貢獻營收。

憑藉松瑞藥的全球註冊布局逐步發酵，已成功進入超過二十多國，市場需求持續成長，近期松瑞藥維持訂單滿載。依目前市場資料推估，松瑞藥的厄他培南產能已位居全球第一，隨著全球需求持續攀升，公司第三條產線也已接近完工，正進行驗證與試產，預計將於下半年向主管機關提出擴線申請，待核准後，便可再進一步強化松瑞藥的供應能量。

松瑞藥團隊展現卓越執行力，讓產能升級與市場需求無縫接軌，穩步拉開與競爭對手的差距。隨著全球市占率穩定攀升，松瑞藥正穩健邁向成為全球最具影響力的培南抗生素產品供應商。

松瑞藥持續拓展多元事業版圖，子公司松瑞藥生技與瑞澤生技共同推出保健品牌，產品已進駐全台藥妝店、藥局、診所與電商平台，銷售表現亮眼，為集團注入新成長動能。

綜觀松瑞製藥近年的發展，無論在產能、品質、市佔率或市場速度，松瑞藥都持續展現世界級的競爭優勢。未來將持續以創新為核心、全球視野為導向，朝向世界級醫藥企業大步邁進。