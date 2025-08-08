德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥（1264）昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半年稅後純益3.8億元，年增2.7%，每股純益10.28元，包括單季、上半年獲利皆創同期新高。

德麥日前表示，今年看好今年海外市場表現，馬來西亞客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，今年全年會繼續成長；中國大陸市場今年也將持續提高市占率，預期今年整體營運會成長雙位數百分比。

德麥市場主要可分為四個區塊，其中台灣市場營收占比達58%、大陸占30.56%，馬來西亞占7.56％，香港及其他地區占3.88％。東南亞市場方面，德麥鎖定馬來西亞市場為主，自2017年起就持續維持雙位數增長，近期又陸續布局印尼及新加坡市場，依現況來看，新加坡有望開始盈利，印尼則有機會轉虧為盈。

德麥指出，今年重點將放在加強麵粉類商品。因馬來西亞市場仍持續增長，目前倉儲規模逐漸無法滿足需求，今年會評估在馬來西亞建造倉儲物流暨生產基地。