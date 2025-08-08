聽新聞
0:00 / 0:00

德麥 上半年EPS 10.28元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

烘焙原物料供應大廠德麥（1264）昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半年稅後純益3.8億元，年增2.7%，每股純益10.28元，包括單季、上半年獲利皆創同期新高。

德麥日前表示，今年看好今年海外市場表現，馬來西亞客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，今年全年會繼續成長；中國大陸市場今年也將持續提高市占率，預期今年整體營運會成長雙位數百分比。

德麥市場主要可分為四個區塊，其中台灣市場營收占比達58%、大陸占30.56%，馬來西亞占7.56％，香港及其他地區占3.88％。東南亞市場方面，德麥鎖定馬來西亞市場為主，自2017年起就持續維持雙位數增長，近期又陸續布局印尼及新加坡市場，依現況來看，新加坡有望開始盈利，印尼則有機會轉虧為盈。

德麥指出，今年重點將放在加強麵粉類商品。因馬來西亞市場仍持續增長，目前倉儲規模逐漸無法滿足需求，今年會評估在馬來西亞建造倉儲物流暨生產基地。

德麥 新加坡 馬來西亞

延伸閱讀

世禾財報／上半年 EPS 4.05元、獲利2.28億元 創同期新高

金益鼎財報／第2季獲利穩健、EPS 1.52元 新竹二廠第3季商轉添動能

雲品財報／收到匯率衝擊單季虧損 上半年 EPS 0.77元

國票金前七月稅後純益9.75億元 EPS 0.28元

相關新聞

聖暉Q2 EPS 6.95元、上半年EPS 12.13元 齊創同期新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日公布2025年第2季合併營收達109.1億元，季增27％、年增42％，稅後淨利歸...

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

威剛7月業績 連四月攀高

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布7月合併營收達42.61億元，月減9.3%、年增39.54%，連續四個月創同...

竑騰8月26日上櫃 承銷價360元

半導體先進封裝AOI設備廠竑騰（7751）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,685張，競拍底價288元，最高投標張數2...

聖暉 第2季EPS 6.95元

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（7）日公布上季財報，第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%，年增5.5%，改...

寬魚 7月營收暴增16倍

寬魚國際（6101）昨（7）日公告，7月營收1.32億元，年增1,663.93%；累計今年前七月營收6.27億元，年增3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。