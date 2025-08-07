鈊象財報／上半年 EPS 賺18元、創同期新高 下半年展望樂觀

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）7日晚間公告上半年每股純益18元，優於去年同期每股純益15.3元，創歷史同期新高。

法人表示，儘管第2季受新台幣匯率升值影響，但鈊象上半年依然繳出比去年同期更好的成績單，顯見營運動能仍相當強勁，壓過匯率干擾因素，業績表現優異。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

李柯柱透露，目前公司已與英國通路合作夥伴積極接洽中，並針對產品開始進行對接，因此最快第3季就會有來自英國的收入進帳，同時公司也正在開拓歐洲其他地區與美國某些州的市場，藉此壯大海外市場版圖。

針對未來業務策略，鈊象今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重越來越高，已來到超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

