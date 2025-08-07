快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

竑騰搭上AI高階晶片散熱封裝列車 8月26日以360元掛牌交易

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竑騰董事長王獻儀（左3）與總經理徐嘉新與經營團隊合影。記者簡永祥／攝影
專注於半導體先進封裝設備研發與製造的竑騰（7751），配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1685張，競拍底價288元，最高投標張數213張，暫定承銷價360元。競拍時間為8月11至13日，8月15日開標；8月14日至18日辦理公開申購，8月20日抽籤，暫定8月26日掛牌。

竑騰董事長王獻儀表示，隨著全球AI、高效能運算（HPC）、GPU等應用需求快速成長，公司憑藉在點膠、植片及壓合與AOI視覺檢測等技術領域的深厚實力，立足於先進封裝設備市場。竑騰2024年營收達新台幣11.45億元、年增29.22%，稅後純益2.93億元、年增83.04%，每股純益12.02元、年增80.75%。

竑騰今年第1季營收3.57億元，稅後純益0.98億元，每股純益4.01元，創歷年新高，上半年營收8.05億元，年增43.38%，續創新猷。

竑騰表示，為因應半導體製程向高速運算、高密度邁進所衍生的散熱瓶頸，竑騰持續深化後段封裝熱介面散熱製程設備的研發，並依據不同封裝廠商的製程規格進行高度客製化設計。其導入之關鍵熱介面材料（Thermal Interface Material, TIM）設備涵蓋微膠量精密點膠、噴塗、導熱膏塗佈、石墨烯（Graphite TIM）與金屬導熱片（Metal TIM）等多樣方案。

其中，竑騰所推出的「銦片」製程設備已成為多家大型客戶解決高階晶片散熱問題的首選方案，並持續拓展至更多封裝應用。另在「可程式壓合熱控制系統」與「散熱器智慧製造技術」方面，公司亦著墨甚深，積極強化在封裝散熱製程領域的技術護城河。

竑騰強調，公司挾著在熱介面材料製程設備的領先技術，卡位高階晶片封裝藍海市場。法人表示，隨著全球半導體產能擴張與高效散熱需求持續升溫，將進一步推升導熱設備需求，公司接單與營收表現可望逐季攀升。

營收 半導體

