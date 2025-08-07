金益鼎財報／第2季獲利穩健、EPS 1.52元 新竹二廠第3季商轉添動能
金益鼎（8390）7日公布第2季財報，單季稅後淨利1.45億元，季增23.8%，年增11.3%，每股純益1.52元。累計上半年每股純益2.74元，較去年同期的2.67元成長，顯示營運穩健向上。
金益鼎第2季營收13.01億元，季增17.7%，年增16.4%；毛利率20%，優於第1季的17%，也優於去年同期17.6%；營業利益1.86億元，季增48%，年增32.2%。
累計上半年，金益鼎營收24.07億元，年增6.5%；毛利率18.6%，年增1個百分點；稅後純益2.62億元，年增2.2%，每股純益2.74元。
金益鼎表示，新竹二廠預計將於第3季商轉，此新廠將全面處理廢棄太陽能板，可望顯著提升甲級廢棄物混合物處理業務，成為公司未來獲利成長的新引擎。
同時，公司也積極布局美國市場、深耕東南亞電子廢棄物及廢五金市場，並與電池處理廠策略聯盟，持續擴大電子廢棄物處理範疇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言