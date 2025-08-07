鈺太法說會／PC 應用市占持續提升 下半年車用估優於上半年
聯發科（2454）旗下MEMS麥克風廠鈺太（6679）於7日召開法說會，該公司評估本季PC應用表現由於進入旺季，仍會略微上升，市占率預期將穩定提升，但第4季能見度還不高。至於手機應用方面，估計下半年應可穩定出貨，車用方面在下半年有幾個大型專案會陸續開始出貨，因此成長性可望優於上半年。
鈺太先前已公布過第2季財報，合併營收為4.93億元，季減5％、年減15.2％，主要是受到新台幣升值影響，單季毛利率為40.1％，由於認列匯損約1.84億元，單季虧損8,716.2萬元，每股淨損為1.63元。該公司上半年合併營收10.12億元，年減6.27％，稅後淨利2,435萬元，年減90.8％，每股純益為0.45元。
鈺太認為，如果新台幣匯率持穩，該公司將透過產品組合與成本最佳化，讓毛利率維持在41％或42％以上水準。希望第3季匯率維持穩定，加上有股利收入挹注，可貢獻業外收入與獲利。
在鈺太第2季營收結構中，數位麥克風業績比重約達78％，類比麥克風約貢獻13％。如果以應用別來區分，筆電應用約占七成，耳機應用約占5.5％，智慧手機應用約占3％，車用則占4％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言