振大營收／前七月41億元、年增40.1% 關稅拍板後和客戶重新議價

振大環球（4441）7日公告7月營收7.74億，年增6.81%，累計前七月營收41.99億元，年增40.19%；公司表示，因近期匯率波動較大，若營收以美元計算，7月營收較去年同期增加19.61%，累計營收年增43.86%。

振大環球7月營收亮麗主要受惠於美國電商平台推動網紅經濟，成功幫電商打造千萬粉絲的聯名商品，將龐大流量轉為訂單，隨著效益持續發酵，客戶也積極展開下一波網紅計畫，將帶動訂單持續成長。

面對匯率波動，振大環球表示，由於收付款主要以美元計價，資產負債已部分有自然避險。惟因公司財務體質穩健，持有較高現金及債券部位，第2季仍須認列一次性匯兌損失，不過自6月至7月美元升值近2%，已為7月帶來匯兌利益挹注。

展望後市，振大環球表示，目前訂單能見度到年底，第4季有望延續強勁動能，且電商平台與運動通路品牌客戶亦預告明年開始需求倍增，提前預約產能。為因應訂單持續湧入，公司加速產能擴充，印尼合作廠已完成多家客戶驗廠，預計自9月開始陸續出貨貢獻營收，未來將成為穩定的新產能來源。

目前美國關稅底定後，振大產區布局優勢更加明顯，馬島、印尼、越南產區分別享有15%、19%、20%的相對關稅優勢，自8月1日起已陸續跟客戶重新議價，不再與客戶分攤關稅。其中馬島產區擁有低關稅及低勞工成本，在全球供應鏈重新洗牌之際，相較其他亞洲成衣出口國展現更強的競爭力，公司已加速馬島ESG新廠擴建工程，預計將於2026年第2季投產。