漢來財報／上半年 EPS 6.15元 配合商場進度七家店延至明年第1季開

漢來美食（1268）7日董事會通過季報，第2季合併營收14.15億元，年增7.54%，單季營收刷新歷史同期，單季稅後淨利0.74億元，年增13.8%、每股盈餘1.76元；累計上半年營收31.51億元，稅後淨利2.6億元，年減1.9%，每股盈餘6.15元。

漢來美食表示，受惠於從農曆新年前開始，北、高三館宴會廳在企業的尾牙、春酒，以及年節家庭聚餐消費需求高，一路到5月的台北國際電腦展COMPUTEX帶動北部來客數提升，此外，集團品牌展店動能持續發酵，亦挹注營收成長。

儘管今年4月美國關稅政策一度引發全球經濟大亂，台灣股市陷入前所未有的大動盪，所幸這一波對於餐飲行業影響不深，第2季漢來美食營收仍刷新歷史同期。尤其是在西餐體系的全台連鎖「海港自助餐廳」與南港「島語」，兩個品牌不論是單季或是上半年營收表現都呈現上揚趨勢，跟去年同期比較，海港成長近5%、島語成長近6%。

展望下半年，「全台最難訂自助餐廳」島語二店，已經確定8月22日在高雄漢神百貨8樓開幕，從7月29日開放線上訂位開始，就已經展現勢如破竹的超高人氣，近1萬個座位，在5分鐘內全部被搶訂一空。

不過，「島語」自助餐，原本預計今年將開出4家分店，也因為全台產業始終受制於人力短缺等產業結構性問題，以及賣場消防等安全性審查進度等因素而有所遞延，原本預估到今年年底展店加改裝應有16間店數，如今調整成為6間，包括台中洲際漢神購物中心四家與台北大巨蛋三家，展店工程時程均順延到明年第1季。

至於「小金雞」的中餐品牌「漢來上海湯包」已在7月相繼開出台南誠品及台北Dream Plaza兩家分店，累積品牌分店達八家；快速發展全台布局，成為全台第二大連鎖湯包品牌。